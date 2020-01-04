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  • У Слов'янську Peugeot наїхав на лежачого на дорозі чоловіка, потерпілий загинув
04 січня 2020, субота, 10:46 14
Події 2020-01-04T10:57:04+02:00
Українські Новини
У Слов'янську Peugeot наїхав на лежачого на дорозі чоловіка, потерпілий загинув

У Слов'янську Peugeot наїхав на лежачого на дорозі чоловіка, потерпілий загинув

Анна Рудык
смертельна ДТП, ДТП в Донецькій області, ДТП
У Слов'янську Peugeot наїхав на лежачого на дорозі чоловіка
У Слов'янську Peugeot наїхав на лежачого на дорозі чоловіка

У Слов'янську Донецької області сталася смертельна аварія, під колесами автомобіля загинув пішохід. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Так, повідомляється, що 50-річний житель Слов'янська 2 січня потрапив під колеса автомобіля Peugeot, за кермом якого перебувала жінка. Від отриманих травм потерпілий помер.

На місці працювали слідчі обласного главку поліції Донецької та патрульні поліцейські. Встановлено, що в момент аварії потерпілий лежав на проїжджій частині.

Подія кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Триває досудове розслідування. Повні обставини ДТП встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, в Краматорську військовий загинув, врізавшись на автомобілі в маршрутку.

Також раніше в серйозній ДТП в Донецькій області загинули шість осіб.

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