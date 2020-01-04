У Слов'янську Peugeot наїхав на лежачого на дорозі чоловіка, потерпілий загинув

У Слов'янську Донецької області сталася смертельна аварія, під колесами автомобіля загинув пішохід. Про це повідомляє прес-служба поліції. Так, повідомляється, що 50-річний житель Слов'янська 2 січня потрапив під колеса автомобіля Peugeot, за кермом якого перебувала жінка. Від отриманих травм потерпілий помер. На місці працювали слідчі обласного главку поліції Донецької та патрульні поліцейські. Встановлено, що в момент аварії потерпілий лежав на проїжджій частині. Подія кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Триває досудове розслідування. Повні обставини ДТП встановлюються. Як повідомляли Українські Новини, в Краматорську військовий загинув, врізавшись на автомобілі в маршрутку. Також раніше в серйозній ДТП в Донецькій області загинули шість осіб.