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04 січня 2020, субота, 09:44 8
Силові структури 2020-01-04T10:04:11+02:00
Українські Новини
Держприкордонслужба отримала ще два французьких вертольота

Держприкордонслужба отримала ще два французьких вертольота

Анна Рудык
ДПСУ, Держприкордонслужба, Вертольоти
Французький вертоліт для ДПСУ. Фото: прес-служба ДПСУ
Французький вертоліт для ДПСУ. Фото: прес-служба ДПСУ

Державна прикордонна служба отримала ще два французьких вертольота Airbus H125. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Так, повідомляється, що всього вже отримано 7 французьких вертольотів, серед них п'ять вертольотів Н225 і два вертольоти Airbus H125.

Перший заступник МВС Сергій Яровий констатував, що Airbus Н125 підходять для підготовки льотного складу, адже вони дуже економні.

"Н125 будуть виконувати завдання з моніторингу державного кордону. Всього в рамках контракту ми вже отримали п'ять вертольотів Н225 для рятувальників і гвардійців. Окремо планується запустити Сервісний центр для обслуговування цієї техніки", – зазначив Яровий.

Голова ДПСУ Сергій Дейненко також висловив кілька компліментів на адресу Airbus H125. Він констатував, що закордонні вертольоти в 4-5 разів економічніше, ніж вітчизняні.

"В ДПСУ справді є потреба в такому невеликому, маневреному, економічному вертольоті. Використовуючи їх, ми досягаємо головного – постійної присутності в повітрі та оперативності реагування на зміни обстановки на державному кордоні. Ми дуже задоволені, тому що це сучасний, надійний вертоліт", – зазначив Дейнеко.

Пізніше планується надання ще 17 подібних вертольотів, згідно французько-української угоди з авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Як повідомляли Українські Новини, МВС заплатило €57 млн за чотири беушних вертольота з Франції.

Раніше Україна домовилася про закупівлю у Франції бойових вертольотів для ЗСУ.

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