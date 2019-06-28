МВД заплатило €57 млн за четыре бэушных вертолета из Франции

Министерство внутренних дел заплатило 57 млн евро за поставку первых 4 бывших в употреблении вертолетов Н225 компании Airbus Helicopters из Франции, за которые ранее МВД заплатило €35,6 млн аванса.\r\nОб этом говорится в ответе МВД на запрос Українських Новин.\r\nОтмечается, что министерство уполномочило государственное предприятие "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" на выполнение контракта с Airbus Helicopters о поставке вертолетов.\r\nОбщая сумма контракта на поставку вертолетов составляет 554,29 млн евро.\r\nВ частности, стоимость поставки 21 вертолета Н225 составляет 274,35 млн евро.\r\nВертолеты планируется поставить в период 2018-2022 годов.\r\nПо состоянию на 27 июня в Украину доставлены 4 вертолета Н225, до конца текущего года планируется поставить еще 3.\r\n"Одновременно информируем, что ГП УАТП "Хорив-Авиа" на сегодняшний день уплачено в пользу Airbus Helicopters SAS 55,43 млн евро, что составляет 10% авансового взноса за вертолеты, другие товары и услуги для реализации государственного инвестиционного проекта согласно с условиями международного соглашения, а также 5% остаточного платежа за фактически поставленные товары (услуги) в сумме 2,04 млн евро", - сказано в ответе.\r\nОтмечается, что оплата за вертолеты и сопутствующие услуги осуществляется за счет средств, предусмотренных в госбюджете на текущий год на содержание учреждений и организаций МВД, в размере 10% авансового взноса от суммы контракта и 5% остаточного платежа по факту поставки товаров (услуг), а также за счет привлеченных кредитных средств в размере 85%.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Норвегия отказалась от вертолетов Airbus Helicopters после аварии, а Аваков решил их купить.\r\nВ июле 2018 года Кабмин и французская компания Airbus Helicopters подписали контракт на поставку 55 вертолетов для нужд МВД.\r\nВ июне 2018 года Верховная Рада ратифицировала соглашение с Францией о привлечении €475 млн кредита для закупки вертолетов.\r\nПо данным МВД, общая сумма сделки составляет 551 млн евро, средства будут предоставлены под 4,25% годовых от Государственного казначейства Франции и консорциума французских банков, все вертолеты будут поставлены в течение 3,5 лет.\r\nСогласно соглашению, в Украину поступят 21 б\/у вертолет Н225, 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125.