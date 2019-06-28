МВД заплатило €57 млн за четыре бэушных вертолета из Франции

Министерство внутренних дел заплатило 57 млн евро за поставку первых 4 бывших в употреблении вертолетов Н225 компании Airbus Helicopters из Франции, за которые ранее МВД заплатило €35,6 млн аванса

Об этом говорится в ответе МВД на запрос Українських Новин.

Отмечается, что министерство уполномочило государственное предприятие "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" на выполнение контракта с Airbus Helicopters о поставке вертолетов.

Общая сумма контракта на поставку вертолетов составляет 554,29 млн евро.

В частности, стоимость поставки 21 вертолета Н225 составляет 274,35 млн евро.

Вертолеты планируется поставить в период 2018-2022 годов.

По состоянию на 27 июня в Украину доставлены 4 вертолета Н225, до конца текущего года планируется поставить еще 3.

"Одновременно информируем, что ГП УАТП "Хорив-Авиа" на сегодняшний день уплачено в пользу Airbus Helicopters SAS 55,43 млн евро, что составляет 10% авансового взноса за вертолеты, другие товары и услуги для реализации государственного инвестиционного проекта согласно с условиями международного соглашения, а также 5% остаточного платежа за фактически поставленные товары (услуги) в сумме 2,04 млн евро", - сказано в ответе.

Отмечается, что оплата за вертолеты и сопутствующие услуги осуществляется за счет средств, предусмотренных в госбюджете на текущий год на содержание учреждений и организаций МВД, в размере 10% авансового взноса от суммы контракта и 5% остаточного платежа по факту поставки товаров (услуг), а также за счет привлеченных кредитных средств в размере 85%.

Как сообщали Українськi Новини, Норвегия отказалась от вертолетов Airbus Helicopters после аварии, а Аваков решил их купить.

В июле 2018 года Кабмин и французская компания Airbus Helicopters подписали контракт на поставку 55 вертолетов для нужд МВД.

В июне 2018 года Верховная Рада ратифицировала соглашение с Францией о привлечении €475 млн кредита для закупки вертолетов.

По данным МВД, общая сумма сделки составляет 551 млн евро, средства будут предоставлены под 4,25% годовых от Государственного казначейства Франции и консорциума французских банков, все вертолеты будут поставлены в течение 3,5 лет.

Согласно соглашению, в Украину поступят 21 б/у вертолет Н225, 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125.