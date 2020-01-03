Вдало одружився: козак Гаврилюк розповів про будинок в Карпатах

Колишній депутат від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк сказав, що вдало одружився. Так він відреагував на інформацію про свій будинок у Карпатах. Про це він написав на Facebook.

"Так, будинок будується. Вже не перший рік, своїми силами і силами сім'ї, які також допомагають фізично. Хочу повідомити вам, що я просто вдало одружився. Моя дружина не тільки допомагає мені збагачуватися знаннями, але і збагачує мене матеріально! На тій чудовій ділянці з "водоспадом" завжди був город, який обробляли бабуся і дідусь моєї дружини, але хіба не краще звучить, що це колишній депутат, герой Майдану, придбав його, приховавши покупку в декларації? Звичайно краще, ефектніше! В черговий раз доводить злочинність минулої влади", - написав Гаврилюк, коментуючи публікацію видання TK Media, яке повідомило, що екс-нардеп зводить "хороми", які не вніс у декларацію про доходи.

За словами Гаврилюка, батьки його дружини Ірини все її дитинство провели на заробітках, зокрема, в Чехії.

"Так, я допомагаю своєму тестеві. Кожну зайву копійку я вкладаю в цей проект, кожну вільну хвилину я проводжу на будівництві. Ні, мені не соромно повертатися до будівництва після депутатства, я професіонал в цій справі... Щоб реалізувати те, що ми задумали, потрібно буде багато часу і коштів, і, можливо, комусь знову доведеться їхати на заробітки. Можливо, навіть мені. І цього я теж не соромлюся, тому що так в Україні живе багато людей", – підсумував він.



Як повідомляли Українські Новини, у березні 2019 Михайло Гаврилюк задекларував купівлю автомобіля Ssang Yong Rexton 2008 року випуску за 98 тис. гривень.