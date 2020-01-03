Донецька область знизила тарифи на опалення і гарячу воду

Теплопостачальні підприємства Донецької області знизили тарифи на опалення та гаряче водопостачання на 9-23,7% з грудня 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Донецької обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.



На 23,7% менше платитимуть за тепло і гарячу воду абоненти комунального підприємства "Маріупольтепломережа" Маріупольської міської ради, на 16% - КП "Тепломережа" Вугледарської міськради, на 12% - ТОВ "Бахмут - Енергія".

Також на 11,8% знизило тарифи КПП "Краматорська тепломережа", на 10% - КП "Покровськтепломережа", на 9% - ОКП "Донецьктеплокомуненерго".



Як повідомляли Українськi Новини, Дніпровська міська рада знизила тарифи на опалення на 30% з грудня 2019 року.



Комунальне підприємство "Концерн Міські теплові мережі" Запорізької міської ради знизило тариф на опалення на 25% з грудня 2019 року.



Криворізька міська рада (Дніпропетровська область) знизила тарифи на опалення на 20% з грудня 2019 року.



Тим часом Зеленський заявив, що тарифи на тепло можуть зменшитися вдвічі в наступному році.