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03 січня 2020, пʼятниця, 18:42 20
Суспільство 2020-01-03T20:30:03+02:00
Українські Новини
Донецька область знизила тарифи на опалення і гарячу воду

Донецька область знизила тарифи на опалення і гарячу воду

Валерия Драгомирова
Донецька область, опалення, Гаряча вода
Тарифи
Тарифи

Теплопостачальні підприємства Донецької області знизили тарифи на опалення та гаряче водопостачання на 9-23,7% з грудня 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Донецької обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

На 23,7% менше платитимуть за тепло і гарячу воду абоненти комунального підприємства "Маріупольтепломережа" Маріупольської міської ради, на 16% - КП "Тепломережа" Вугледарської міськради, на 12% - ТОВ "Бахмут - Енергія".
Також на 11,8% знизило тарифи КПП "Краматорська тепломережа", на 10% - КП "Покровськтепломережа", на 9% - ОКП "Донецьктеплокомуненерго".

Як повідомляли Українськi Новини, Дніпровська міська рада знизила тарифи на опалення на 30% з грудня 2019 року.

Комунальне підприємство "Концерн Міські теплові мережі" Запорізької міської ради знизило тариф на опалення на 25% з грудня 2019 року.

Криворізька міська рада (Дніпропетровська область) знизила тарифи на опалення на 20% з грудня 2019 року.

Тим часом Зеленський заявив, що тарифи на тепло можуть зменшитися вдвічі в наступному році.

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