Докладна інструкція і вартість: як зареєструватися на пробне ЗНО

В Україні триває реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) 2020, яка розпочалась 3 січня і триватиме до

Бажаючі взяти участь в пробному ЗНО можуть зареєструватися через веб-сайт відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Реєстрація осіб, які виявили бажання взяти участь у пробному ЗНО, здійснюється на підставі заяв таких осіб, що створюються за допомогою сервісу "Особистий кабінет" учасника пробного ЗНО.

У заяві має бути вказана така інформація про особу: прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; місце проживання; контактний телефон; електронна адреса (за наявності); категорія учасника; перелік навчальних предметів із зазначенням мови, якою особа бажає отримати завдання пробного тесту; населений пункт, де особа проходитиме пробне ЗНО (з переліку, установленого регіональним центром).

Особи, які потребують створення особливих (спеціальних) умов в пунктах проходження пробного ЗНО, повинні вказати про них під час реєстрації:

присутність перекладача жестової мови в аудиторії, де відбувається пробне ЗНО;

надання перед початком проведення пробного ЗНО в аудиторії тексту промови інструктора;

надання можливості використання слухового апарата, імпланта;

надання в письмовій (друкованій) формі озвучених текстів до завдань, що спрямовані на перевірку сформованості вмінь і навичок, необхідних для розуміння мови на слух (аудіювання);

надання можливості використання оптичного збільшувача (лупи) або електронного збільшувача;

надання зошитів із завданнями та бланків відповідей, надрукованих кеглем шрифту 16 пунктів;

надання можливості виконання роботи в аудиторії, що розташована на першому поверсі.

Для реєстрації особи, яка виявила бажання взяти участь у пробному ЗНО, необхідно:

- зайти на сторінку реєстрації на пробне ЗНО;

- заповнити реєстраційну форму; вибрати предмети пробного ЗНО; створити свою персональну сторінку "Особистий кабінет";

- з персональної сторінки роздрукувати квитанцію на оплату вартості послуг для проведення пробного ЗНО (на кожен вибраний учасником предмет квитанція роздруковується окремо);

Вартість одного пробного ЗНО для одного учасника залежить від регіону:

Вінницький РЦОЯО 150 грн. Дніпропетровський РЦОЯО 138 грн. Донецький РЦОЯО 144 грн. Івано-Франківський РЦОЯО 142 грн. Київський РЦОЯО 150 грн. Львівський РЦОЯО 150 грн. Одеський РЦОЯО 138 грн. Харківський РЦОЯО 141 грн. Херсонський РЦОЯО 145 грн.

На основі цієї квитанції здійснити оплату в установах будь-якого банку України або в установах інших учасників фінансових послуг до 27 січня 2020 року (включно).

Факт зарахування коштів можна перевірити на своїй персональній сторінці "Особистий кабінет" (вхід на сторінку здійснюється за допомогою логіна та пароля, що самостійно встановлюються учасником пробного ЗНО під час реєстрації).

Реєстрація для участі в пробному ЗНО вважається завершеною після надходження коштів для оплати послуг із проведення пробного ЗНО з обраного(их) особою навчального(их) предмета(ів) на рахунок ВРЦОЯО.

Протягом періоду реєстрації особа може додати предмет пробного ЗНО.

Не пізніше ніж за два тижні до проведення пробного ЗНО особа отримує доступ до інформації про місце та час проходження пробного ЗНО. Інформування здійснюється у формі запрошення на пункт проведення пробного ЗНО, яке необхідно роздрукувати зі своєї персональної сторінки "Особистий кабінет".

У разі неучасті особи у пробному ЗНО сплачені кошти не повертаються . Ця особа має право отримати примірник тестового зошита, звернувшись у триденний термін за адресою, указаною в запрошенні.

При вході до пункту проведення пробного ЗНО учасник повинен пред’явити такі документи:

запрошення;

паспорт (свідоцтво про народження) або інший документ, що посвідчує особу.

Як повідомляли Українські Новини, іноземні студенти будуть здавати на ЗНО обов'язковий іспит на знання мови навчання з 2020.

Тим часом,випускники професійно-технічних закладів та коледжів з 2019 року, крім української мови, будуть проходити підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з математики та історії України (на вибір).