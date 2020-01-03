підписатися на розсилку
23.45 24.3
26.1 27.15
˟
03 січня 2020, пʼятниця, 10:39 8
Суспільство 2020-01-03T12:15:01+02:00
Українські Новини
Сьогодні починається реєстрація на пробне ЗНО

Сьогодні починається реєстрація на пробне ЗНО

Ярина Вацяк
Освіта, Міносвіти, Абітурієнти, ЗНО, реєстрація на ЗНО, пробне ЗНО
Реєстрація на ЗНО. Фото: pixabay.com
Реєстрація на ЗНО. Фото: pixabay.com

Сьогодні, 3 січня, починається реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО). Зареєструватися можна до 24 січня на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Особи, які зареєструються для участі в пробному тестуванні, матимуть можливість:

  • ознайомитись із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року;
  • виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;
  • дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у визначений час;
  • отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального сервісу (за бажанням);
  • психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
  • навчитися ефективно розподіляти час;
  • оцінити свій рівень навчальних досягнень.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти.

Зазначається, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. Результати пробного ЗНО не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних закладів.

Як повідомляли Українські Новини,випускники професійно-технічних закладів та коледжів з 2019 року, крім української мови, будуть проходити підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з математики та історії України (на вибір).

Тим часом, іноземні студенти будуть здавати на ЗНО обов'язковий іспит на знання мови навчання з 2020.

Більше новин про: Освіта Міносвіти Абітурієнти ЗНО реєстрація на ЗНО пробне ЗНО

Новини
Федоров за координацію РНБО сфери охорони здоров'я 11:53
Гончарук ходить "у домашньому" в Кабміні 11:53
Кабмін з січня відмовляється від виплати зарплат готівкою, - Федоров 11:15
Перед Новим роком обсяг торгів доларом на міжбанку зменшився більш ніж на 11 млн мільйонів 11:02
Перед довгими вихідними курс рубля злетів в обмінниках 10:52
більше новин
Телеведучий Дроздов назвав Зеленського "відрижкою радянської епохи, убожеством та організмом" 10:27
Сьогодні Порошенко повинен з'явитися на допит 10:19
Зеленський в Буковелі. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В перший день року Зеленський катався на лижах: у мережі з'явилися фото з Буковеля 18:53
Новий рік на Софійській площі. фото: Ukraine Folk
Новий рік на Софійській площі в Києві зустріли 100 тис. осіб: яскраві фото 18:22
В Україні почала діяти гарантована ціна на газ і не буде змінюватися до травня 13:58
більше новин
Заступник гендиректора "Укроборонпрому" Найєм отримав зарплату в 7 разів більше окладу та засекретив премію 07:03 Документ
За участю підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко провели слідчий експеримент, - адвокат 20:10
У Києві метеорологічна зима ще не прийшла, а за рік зафіксовано 36 температурних рекордів 15:53
Телеведучий Дроздов назвав Зеленського "відрижкою радянської епохи, убожеством та організмом" 10:27
В Україні почала діяти гарантована ціна на газ і не буде змінюватися до травня 13:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok