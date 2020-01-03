Сьогодні починається реєстрація на пробне ЗНО

Сьогодні, 3 січня, починається реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО). Зареєструватися можна до 24 січня на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Особи, які зареєструються для участі в пробному тестуванні, матимуть можливість:

ознайомитись із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року;

виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;

дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у визначений час;

отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального сервісу (за бажанням);

психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

навчитися ефективно розподіляти час;

оцінити свій рівень навчальних досягнень.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти.

Зазначається, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. Результати пробного ЗНО не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних закладів.

Як повідомляли Українські Новини,випускники професійно-технічних закладів та коледжів з 2019 року, крім української мови, будуть проходити підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з математики та історії України (на вибір).

Тим часом, іноземні студенти будуть здавати на ЗНО обов'язковий іспит на знання мови навчання з 2020.