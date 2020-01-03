США за наказом Трампа авіаударом вбили іранського генерала

США в ході авіаудару 3 січня по аеропорту Багдада вбили генерал-майора Ірану Кассема Сулеймані, керівника елітних сил "Кудс" і лідера поширення військового впливу Ірану на Близькому Сході.

Про це заявили Іран і Пентагон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Під час нападу також загинув топ-командир іракських шиїтів Абу Махді аль-Мугандіс, радник Сулеймані.

"За вказівкою президента американські військові взяли рішучі оборонні заходи для захисту американського персоналу за кордоном, убивши Кассема Сулеймані", - йдеться в повідомленні Пентагону.

"Цей удар був спрямований на стримування майбутніх планів нападу Ірану", - додали в Пентагоні.

Американські чиновники, виступаючи на умовах анонімності, заявили, що Сулеймані загинув під час удару безпілотника. Іранська революційна гвардія заявила, що він загинув під час нападу американських вертольотів.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив, що вбивство Сулеймані посилить опір проти США і Ізраїлю в регіоні і світі, повідомляє іранське державне телебачення.

"Жорстокість і дурість американських терористичних сил при вбивство командувача Сулеймані ... безсумнівно, зробить дерево опору в регіоні та світі більш процвітаючим", - заявив Зариф.

Іракські воєнізовані угруповання заявили в п'ятницю, що три ракети потрапили в міжнародний аеропорт Багдада, убивши п'ять членів іракських воєнізованих груп і двох "гостей".

Ракети потрапили в два транспортних засоби в аеропорту, Сулеймані і Абу Махді аль-Мугандіс їхали в одному транспортному засобі, коли в нього влучили дві послідовні керовані ракети, запущені з американського вертольота, заявили в угрупованні іракських шиїтів.

Друге транспортний засіб, за їх словами, перевозив охоронців і його знищила одна ракета.

"Американські злочинці мали докладну інформацію про рух конвою", - заявив представник повстанців-шиїтів.

Машини нібито рухались із залу прибуття на дорогу, що веде з аеропорту Багдада.

Ціни на нафту виросли на 3 долара після повідомлень про операції.

Нагадаємо, засновник соціальної мережі Facebook американець Марк Цукерберг заявив, що Росія, Китай і Іран роблять спроби втручання у майбутні вибори в США.

Раніше Пентагон закликав Вашингтон "першими завдати удару" по Росії і Китаю.