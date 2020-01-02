У Києві на Подолі п'яний чоловік перекинув два казани з глінтвейном: серед постраждалих - дитина

У перший день нового року, 1 січня, у Києві на ярмарку на Контрактовій площі чоловік у стані алкогольного сп'яніння перекинув два казани з глінтвейном, внаслыдок чого кілька людей отримали опіки, серед потерпілих була дитина.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

"Вчора ввечері на Контрактовій площі досить п'яний чоловік розлив (незрозуміло поки випадково чи спеціально) 2 казани з глінтвейном. Все б нічого, але при цьому опіки отримали покупці, продавець і дитина 7 років, що проходила поруч", - йдеться в ньому.

Водночас зазначається, що сам чоловік все заперечує. Каже: "доведіть, робіть експертизу і взагалі документів на цей алкоголь немає".

Як повідомляли Українські Новини, під ранок 1 січня в центрі Києва сталася масова бійка, яка закінчилася використанням вогнепальної зброї.

Також у перший день Нового року під Києвом в районі села Велика Стариця сталося ДТП за участю автомобіля Peugeot, яким керували підлітки. На місце події прибули медики швидкої допомоги, поліцейські та слідчо-оперативна група.