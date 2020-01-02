Політолог Лациба запропонував перейменувати вулицю в Дніпрі на честь Гітлера

Політолог, громадський активіст, експерт і керівник програми розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень (УНЦПД) Максим Лациба, іронізуючи з приводу новорічного виступу Президента України Володимира Зеленського, запропонував перейменувати вулицю у м. Дніпро на честь основоположника німецького націонал-соціалізму, фюрера фашистської Німеччини Адольфа Гітлера.

Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Пропоную вулицю в Дніпрі, де стоїть Менора-центр (культурно-діловий центр "Менора", Центр єврейської культури), перейменувати на честь Адольфа Гітлера. Він відомий майстер освітлених і асфальтованих вулиць. Бо "какая разніца". Дякую за ідею Дякую за ідею Олександру Равчеву", - написав він.

Нагадаємо, що у своєму новорічному зверненні Президент Зеленський сказав: "У новому році нам треба бути єдиною країною кожен день. Це має стати нашою національною ідеєю: навчитися жити разом у повазі заради майбутнього своєї країни. Адже ми представляємо його однаково: це успішна і процвітаюча країна. Країна, де немає війни, і яка повернула своїх людей та свої території. Де не важливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена й заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий".

Зазначимо, Український незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД) є неурядовим позапартійним аналітичним центром, що розвиває демократичні процедури у сфері публічної політики і затверджує у суспільстві незворотність демократичних перетворень.

УНЦПД вивчає суспільно-політичні процеси в Україні та країнах Європейського Союзу, генерує ідеї і просуває пропозиції для ефективного управління, займається цивільним і політичним просвітництвом, створює майданчики для суспільної комунікації.

Також Максим Лациба є одним із засновників коаліції "Реанімаційний пакет реформ", зусиллями якої вже пролобійовано 15 реформаторських законів.