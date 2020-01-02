Кількість жертв авіакатастроф упала в 2019 році на 50%

Кількість людей, загиблих у катастрофах великих пасажирських літаків в 2019 році впала більш ніж на 50%. Про це йдеться в дослідженні консалтингової компанії в галузі авіації To70, повідомляє "BBC Україна".

У минулому році загинуло 257 осіб, а в 2018 - 534.

Найбільшою авакатастрофой стало падіння літака Boeing 737 Max в Ефіопії в березні, в результаті якого загинули 157 осіб.

І це - загальна тенденція для галузі: кількість жертв зменшується, хоча кількість авіаперельотів, навпаки, значно зросла.

Всього в 2019 році відбулося 86 аварій великих комерційних літаків, зокрема, вісім смертельних інцидентів, в результаті яких загинуло 257 осіб, повідомили в To70.

Минулий рік був "одним з найбезпечніших років комерційної авіації", повідомляє вебсайт для відстеження аварій Aviation Safety Network.

Зате в 2018 році було 160 аварій, з них 13 інцидентів зі смертями. Жертвами тоді стали 534 людини.

Найбезпечнішим в історії світової авіації був 2017 рік. Тоді не було ні однієї смертельної аварії пасажирських літаків і лише двоє смертельних авіакатастроф літаків з турбогвинтовими двигунами, що призвели до 13 смертей.

Дослідження To70 включає загиблих пасажирів, членів екіпажу літаків та всіх, хто загинув на землі у випадку авіакатастрофи.



Як повідомляли Українські Новини, громадяни 33 країн загинули в результаті авіакатастрофи в Ефіопії.



Раніше у Казахстані розбився літак із сотнею людей на борту.