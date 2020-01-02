Акції Ferrexpo продовжили знижуватися і за останній тиждень їх вартість знизилася на 0,2%

В Україні почала діяти гарантована ціна на газ і не буде змінюватися до травня 13:58

Кримінальна відповідальність за водіння у п'яному вигляді вступила в силу 06:07

Болгарія почала отримувати газ в обхід України - по Турецькому потоку 13:10

У 2021 українцям за "безвіз" з ЄС потрібно буде платити і подавати заявки перед поїздкою 06:00