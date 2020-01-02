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  • Акції Ferrexpo продовжили знижуватися і за останній тиждень їх вартість знизилася на 0,2%
02 січня 2020, четвер, 12:40 5
Економіка 2020-01-02T12:46:17+02:00
Українські Новини
Акції Ferrexpo продовжили знижуватися і за останній тиждень їх вартість знизилася на 0,2%

Акції Ferrexpo продовжили знижуватися і за останній тиждень їх вартість знизилася на 0,2%

Григорий Яковенко
акції компаній, котирування на біржі, Костянтин Жеваго, Ferrexpo

23-27 грудня вартість акцій контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанії Ferrexpo plc (Великобританія) знизилися на 0,2% до 1,552 фунта стерлінгів за акцію, таким чином акції продовжили знижуватися другий тиждень поспіль.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

23 грудня вартість акцій підвищилася до 1,556 фунта, 24 грудня знизилася до 1,545 фунта.

27 грудня вартість знизилася до 1,552 фунта.

Операції не здійснювалися 25-26 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Жеваго залишив посаду гендиректора Ferrexpo.

Також Держбюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Ради та колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського Гзк, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.

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