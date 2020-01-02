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  • 1 військовий отримав опік через пожежу на військовому полігоні 31 грудня 2019
02 січня 2020, четвер, 11:50 18
Події 2020-01-02T19:00:03+02:00
Українські Новини
1 військовий отримав опік через пожежу на військовому полігоні 31 грудня 2019

1 військовий отримав опік через пожежу на військовому полігоні 31 грудня 2019

Елизавета Драбкина
ООС, Ситуація в зоні ООС, пожежа

1 військовий отримав опік в результаті пожежі на військовому полігоні "Широкий лан" в Миколаївські області 31 грудня 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"31 грудня 2019 року около 5:30 на территории наметового містечка 235 міжвідового центру подготовки Військових частин та підрозділів мпалахнув намет, через порів вітру вогонь перекинувся на два других. Внаслідок цього, згоріло загалом три намети", - сказано в ньому.

Наголошується, що один військовослужбовець отримав опік і на даний момент знаходиться в госпіталі.

Його стан задовільний.

За даним фактом проводиться службове розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, поліція розслідує як умисне знищення або пошкодження майна пожежу у військовому госпіталі в Луцьку у вересні 2019 року.

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