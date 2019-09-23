Полиция расследует как умышленное уничтожение имущества пожаром в военном госпитале в Луцке

Полиция расследует как умышленное уничтожение или повреждение имущества пожаром в военном госпитале в Луцке.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

"Следователи Луцкого отдела полиции при процессуальном руководстве военной прокуратуры проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту пожара 20 сентября в Луцком военном госпитале", - сообщил он.

Военная прокуратура Луцкого гарнизона внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса.

Речь идет о умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Расследуют уголовное производство следователи полиции Волынской области.

Во время пожара никто из людей не пострадал.

Как сообщали Українські Новини, пожар без жертв произошел в ночь на пятницу в военном госпитале в Луцке.

Площадь пожара составляла около 500 кв. м.

Пожар тушили 12 единиц пожарно-спасательной техники.

Был эвакуирован 91 человек, в том числе 7 больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя.