Полиция расследует как умышленное уничтожение имущества пожаром в военном госпитале в Луцке

Полиция расследует как умышленное уничтожение или повреждение имущества пожаром в военном госпитале в Луцке.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Волынской области.\r\n"Следователи Луцкого отдела полиции при процессуальном руководстве военной прокуратуры проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту пожара 20 сентября в Луцком военном госпитале", - сообщил он.\r\nВоенная прокуратура Луцкого гарнизона внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРечь идет о умышленном уничтожении или повреждении имущества.\r\nРасследуют уголовное производство следователи полиции Волынской области.\r\nВо время пожара никто из людей не пострадал.\r\nКак сообщали Українські Новини, пожар без жертв произошел в ночь на пятницу в военном госпитале в Луцке.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПлощадь пожара составляла около 500 кв. м.\r\nПожар тушили 12 единиц пожарно-спасательной техники.\r\nБыл эвакуирован 91 человек, в том числе 7 больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя.