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02 січня 2020, четвер, 11:23 8
Зовнішня політика 2020-01-02T11:45:01+02:00
Українські Новини
Заступник голови місії США Квін призначена тимчасовим повіреним у справах США в Україні

Заступник голови місії США Квін призначена тимчасовим повіреним у справах США в Україні

Валерия Драгомирова
Україна-США, Посольство США, Крістіна Квін

Заступник голови місії Сполучених Штатів в Україні Крістіна Квін призначена тимчасовим повіреним у справах США в країні.

Про це йдеться в повідомленні посольства в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Наша заступник голови місії США в Україні Крістіна Квін тепер стала тимчасовим повіреним у справах США", - написано в ньому.

Новопризначений повірений запевнила у продовженні підтримки України.

Квін почала кар'єру дипломата в 1992 році в якості співробітника консульства в Парижі (Франція).

До приїзду в Україну вона працювала в посольстві США в Парижі як заступник голови місії та радника з економічних питань.

У 2019 році займала посаду заступника колишнього тимчасового повіреного Вільяма Тейлора.

Як повідомляли Українські Новини, 31 грудня Тейлор залишив Україну, відзначивши прогрес у поверненні світу на Донбасі.

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