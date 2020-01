Заступник голови місії США Квін призначена тимчасовим повіреним у справах США в Україні

Про це йдеться в повідомленні посольства в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.



"Наша заступник голови місії США в Україні Крістіна Квін тепер стала тимчасовим повіреним у справах США", - написано в ньому.



Новопризначений повірений запевнила у продовженні підтримки України.



Квін почала кар'єру дипломата в 1992 році в якості співробітника консульства в Парижі (Франція).



До приїзду в Україну вона працювала в посольстві США в Парижі як заступник голови місії та радника з економічних питань.



У 2019 році займала посаду заступника колишнього тимчасового повіреного Вільяма Тейлора.

Kristina Kvien, our Deputy Chief of Mission, is now serving as the Charge d’Affaires, a.i. of U.S. Embassy Kyiv. Hear her thoughts on the strong #USUkrainePartnership!https://t.co/SpchstteFs