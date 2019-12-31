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31 декабря 2019, вторник, 14:20 81
Внешняя политика 2019-12-31T14:21:14+02:00
Українські Новини
Временный поверенный США Тейлор покидает Украину, отметив прогресс в возвращении мира

Временный поверенный США Тейлор покидает Украину, отметив прогресс в возвращении мира

Ярина Вацяк
война на Донбассе, Украина-США, Владимир Зеленский, Вильям Тейлор

Временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор покидает Украину, отмечая прогресс в возвращении мира на Донбасе.

Об этом он сообщил в видеообращении на канале YouTube американского посольства, передают Українськi Новини.

"Время моего пребывания было чрезвычайным - и дальше будут большие времена. Новые высокопоставленные визитеры из США демонстрируют сильную поддержку Украине. Это и санкции против "Северного потока-2", - отметил Тейлор.  

По его словам, Украину поддерживают обе партии - демократы и республиканцы, весь Конгресс, и это дает большие возможности в двусторонних отношениях стран. "Я очень оптимистично настроен в отношении Украины", - добавил он.

Он отметил, что это было замечательное время -  в частности, появились новые возможности продвигать реформы, заработал Высший антикоррупционный суд, состоялся обмен людьми между Украиной и Российской Федерацией.

Как сообщали Українськi Новини, экс-посол США Тейлор вернулся в Украину как временный поверенный в делах.

Тем временем, вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба заявляет о подготовке официального визита Президента Владимира Зеленского в США. 


Больше новостей о: война на Донбассе Украина-США Владимир Зеленский Вильям Тейлор

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