Телеведучий Дроздов назвав Зеленського "відрижкою радянської епохи, убожеством та організмом"

Телевізійний ведучий Остап Дроздов, який нещодавно заявив, що більшість українців мріють "застрибнути у "руський мир", назвав Президента України Володимира Зеленського "відрижкою радянської епохи", а також "убожеством" та "організмом". Приводом для цього стало новорічне привітання Зеленського.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

"Я не маю жодних претензій до Зеленського. Він – концентрована відрижка совєтської епохи. Злегка осиньожовтена, упакована в струнку водолазку, з поставленою дикцією і навиками читки з суфлера. Очікувано й дешево. Навпаки – я хочу подякувати за його зухвалу відвертість, за його щиру справжність, за самозакохану сміливість бути собою, тобто Масштабним Ніким. Це дуже добре і навіть корисно – знати, яке убожество очолює твою державу і яку кількість безпринципних убожеств він репрезентує", - почав своє повідомлення у соціальній мережі Facebook Дроздов.

Він продовжив обговорювати промову Зеленського, підбираючи все більш образливі епітети.

"Я більш ніж задоволений новорічною промовою 42-річного організму, який відкрито назвав сам себе ворогом українства. Воно явилося у всій своїй красі. Гру закінчено. Маски спалено", - написав скандальний телеведучий.

"Людина без ідентичності. Ні національної, ні світоглядної, ні історичної – ніякої. Субстанція без ціннісних координат, зате з чітко вираженим кишково-шлунковим трактом. Просто челавек. Без коріння і без вектору. Скибка салямі. Кусочек сєльодочкі, якій до фєні назва вулиці, де стоїть її бочка з маринадом", - написав Дроздов.

Також ЗМІ повідомляли, як в ефірі телеканалу "Прямий" художник Сергій Поярков протягом півгодини грубо ображав Президента Зеленського.

Раніше скандальний журналіст Остап Дроздов заявив, що "російськомовні українці повинні зникнути як вид".