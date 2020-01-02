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02 січня 2020, четвер, 10:27 25
Президент 2020-01-02T11:45:02+02:00
Українські Новини
Телеведучий Дроздов назвав Зеленського "відрижкою радянської епохи, убожеством та організмом"

Телеведучий Дроздов назвав Зеленського "відрижкою радянської епохи, убожеством та організмом"

Яков Сташинский
Остап Дроздов, Володимир Зеленський, Президент України
Остап Дроздов. Фото: rialviv.com
Остап Дроздов. Фото: rialviv.com

Телевізійний ведучий Остап Дроздов, який нещодавно заявив, що більшість українців мріють "застрибнути у "руський мир", назвав Президента України Володимира Зеленського "відрижкою радянської епохи", а також "убожеством" та "організмом". Приводом для цього стало новорічне привітання Зеленського.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

"Я не маю жодних претензій до Зеленського. Він – концентрована відрижка совєтської епохи. Злегка осиньожовтена, упакована в струнку водолазку, з поставленою дикцією і навиками читки з суфлера. Очікувано й дешево. Навпаки – я хочу подякувати за його зухвалу відвертість, за його щиру справжність, за самозакохану сміливість бути собою, тобто Масштабним Ніким. Це дуже добре і навіть корисно – знати, яке убожество очолює твою державу і яку кількість безпринципних убожеств він репрезентує", - почав своє повідомлення у соціальній мережі Facebook Дроздов.

Він продовжив обговорювати промову Зеленського, підбираючи все більш образливі епітети.

"Я більш ніж задоволений новорічною промовою 42-річного організму, який відкрито назвав сам себе ворогом українства. Воно явилося у всій своїй красі. Гру закінчено. Маски спалено", - написав скандальний телеведучий.

"Людина без ідентичності. Ні національної, ні світоглядної, ні історичної – ніякої. Субстанція без ціннісних координат, зате з чітко вираженим кишково-шлунковим трактом. Просто челавек. Без коріння і без вектору. Скибка салямі. Кусочек сєльодочкі, якій до фєні назва вулиці, де стоїть її бочка з маринадом", - написав Дроздов.

Також ЗМІ повідомляли, як в ефірі телеканалу "Прямий" художник Сергій Поярков протягом півгодини грубо ображав Президента Зеленського.

Раніше скандальний журналіст Остап Дроздов заявив, що "російськомовні українці повинні зникнути як вид".

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