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  • В Житомирській області чоловік потрапив в реанімацію через феєрверків
01 січня 2020, середа, 16:07 6
Події 2020-01-01T16:09:09+02:00
Українські Новини
В Житомирській області чоловік потрапив в реанімацію через феєрверків

В Житомирській області чоловік потрапив в реанімацію через феєрверків

Ольга Фандорина
Житомирська область, Реанімація, Феєрверки

У Житомирській області двоє людей потрапили в реанімацію через отримані травми від вибуху феєрверку. Про це повідомляє місцеве управління ДСНС в середу, 1 січня.

Наголошується, що в реанімаційне відділення обласної лікарні потрапив чоловік з опіками обличчя, переломами черепа і кістки правого ока. Потерпілий - 40-річний житель с. Миколаївка Ємільчинського району.

"Як з'ясувалося, напередодні, під час святкування новорічного вечора в сільському клубі чоловік запалив салют, і він різко вибухнув. Очевидці події відразу ж викликали медиків, які госпіталізували травмованого в медичний заклад", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про безпечний Новий рік-2020: як уникнути нещасних випадків.

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