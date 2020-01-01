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  • В Україні почала діяти гарантована ціна на газ і не буде змінюватися до травня
01 січня 2020, середа, 13:58 176
Економіка 2020-01-01T16:45:02+02:00
Українські Новини
В Україні почала діяти гарантована ціна на газ і не буде змінюватися до травня

В Україні почала діяти гарантована ціна на газ і не буде змінюватися до травня

Ольга Фандорина
Ціна на газ

З нового року ціна на газ в Україні виросла з 5878 гривень до 6600 гривень за тисячу кубометрів. Про це йдеться в статті на Економічній правді.

Вказані ціни не включають вартість транспортування палива.

З 1 січня уряд припинив регулювати ціни на газ для населення, які перш утримувало на певному рівні, компенсуючи постачальникам різницю з ринковими цінами.

З 2020 року ціна визначається, виходячи із світових цін на паливо з урахуванням вартості транспортування.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Оржель заявив, що ціна на природний газ для населення у 1-му кварталі 2020 року буде нижче 8,55 тис. гривень/тис. куб. м.

"Нафтогаз України" підвищила на листопад ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) на 14,6%, або на 622,24 гривень/тис. куб. м до 4 899 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування).

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