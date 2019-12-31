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31 грудня 2019, вівторок, 07:00 6
Життя 2019-12-31T07:45:01+02:00
Українські Новини
Безпечний Новий рік-2020: як уникнути нещасних випадків

Безпечний Новий рік-2020: як уникнути нещасних випадків

Олена Проценко
ЦГЗ, Салют, Новий рік, Новий рік-2020, Педарди, Феєрверки
Салют. Фото: pixabay
Салют. Фото: pixabay

Феєрверки, педарды та бенгальські вогні давно стали яскравими атрибутами Нового року. Але ці "іграшки" при неправильному використанні можуть стати причиною потрапляння в лікарню. Про правила безпеки під час використання піротехніки нагадує Центр громадського здоров'я України.

Для того, щоб уникнути нещасних випадків, необхідно купувати феєрверки, петарди і ракети в магазинах, які мають сертифікати якості на цю продукцію. Перед використанням уважно прочитайте інструкцію.

Категорично забороняється:

  • використовувати вироби з дефектами: зіпсовані або з пошкодженнями корпусу, гнота;
  • дітям використовувати піротехніку без присутності і без нагляду дорослих;
  • запускати петарди, феєрверки, ракети всередині приміщень, з балконів, поблизу житлових будинків, біля господарських будівель, новорічних ялинок;
  • зберігати піротехніку біля приладів опалення;
  • носити вогненебезпечні предмети у кишенях чи сумочках;
  • розбирати вироби чи піддавати їх механічним впливам;
  • палити під час роботи з піротехнікою;
  • використовувати салюти, петарди, бенгальські вогні і т. д. в стані алкогольного сп'яніння;
  • запалювати феєрверк, нахиляючись над ним. Необхідно відразу відійти на безпечну відстань (30-50 метрів).

Не забувайте про те, що підходити до піротехнічного виробу потрібно не раніше, ніж через 2-5 хв. після завершення їх горіння. Вироби з багатьма зарядами вимагають більшої паузи. Якщо салют не спрацював відразу, це означає, що до нього не можна наближатися, адже він може вибухнути із запізненням.

Використану піротехніку треба залити водою на 2-3 години. Тільки після цього її можна безпечно утилізувати.

Раніше Українські Новини писали про те, де Київрада заборонила феєрверки та проведення масових заходів на новорічні свята в Києві.

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