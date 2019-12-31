Безпечний Новий рік-2020: як уникнути нещасних випадків

Феєрверки, педарды та бенгальські вогні давно стали яскравими атрибутами Нового року. Але ці "іграшки" при неправильному використанні можуть стати причиною потрапляння в лікарню. Про правила безпеки під час використання піротехніки нагадує Центр громадського здоров'я України. Для того, щоб уникнути нещасних випадків, необхідно купувати феєрверки, петарди і ракети в магазинах, які мають сертифікати якості на цю продукцію. Перед використанням уважно прочитайте інструкцію. Категорично забороняється: використовувати вироби з дефектами: зіпсовані або з пошкодженнями корпусу, гнота; дітям використовувати піротехніку без присутності і без нагляду дорослих; запускати петарди, феєрверки, ракети всередині приміщень, з балконів, поблизу житлових будинків, біля господарських будівель, новорічних ялинок; зберігати піротехніку біля приладів опалення; носити вогненебезпечні предмети у кишенях чи сумочках; розбирати вироби чи піддавати їх механічним впливам; палити під час роботи з піротехнікою; використовувати салюти, петарди, бенгальські вогні і т. д. в стані алкогольного сп'яніння; запалювати феєрверк, нахиляючись над ним. Необхідно відразу відійти на безпечну відстань (30-50 метрів). Не забувайте про те, що підходити до піротехнічного виробу потрібно не раніше, ніж через 2-5 хв. після завершення їх горіння. Вироби з багатьма зарядами вимагають більшої паузи. Якщо салют не спрацював відразу, це означає, що до нього не можна наближатися, адже він може вибухнути із запізненням. Використану піротехніку треба залити водою на 2-3 години. Тільки після цього її можна безпечно утилізувати. Раніше Українські Новини писали про те, де Київрада заборонила феєрверки та проведення масових заходів на новорічні свята в Києві.