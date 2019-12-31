Безпечний Новий рік-2020: як уникнути нещасних випадків

Феєрверки, педарды та бенгальські вогні давно стали яскравими атрибутами Нового року. Але ці "іграшки" при неправильному використанні можуть стати причиною потрапляння в лікарню. Про правила безпеки під час використання піротехніки нагадує Центр громадського здоров'я України.

Для того, щоб уникнути нещасних випадків, необхідно купувати феєрверки, петарди і ракети в магазинах, які мають сертифікати якості на цю продукцію. Перед використанням уважно прочитайте інструкцію.

Категорично забороняється:

використовувати вироби з дефектами: зіпсовані або з пошкодженнями корпусу, гнота;

дітям використовувати піротехніку без присутності і без нагляду дорослих;

запускати петарди, феєрверки, ракети всередині приміщень, з балконів, поблизу житлових будинків, біля господарських будівель, новорічних ялинок;

зберігати піротехніку біля приладів опалення;

носити вогненебезпечні предмети у кишенях чи сумочках;

розбирати вироби чи піддавати їх механічним впливам;

палити під час роботи з піротехнікою;

використовувати салюти, петарди, бенгальські вогні і т. д. в стані алкогольного сп'яніння;

запалювати феєрверк, нахиляючись над ним. Необхідно відразу відійти на безпечну відстань (30-50 метрів).

Не забувайте про те, що підходити до піротехнічного виробу потрібно не раніше, ніж через 2-5 хв. після завершення їх горіння. Вироби з багатьма зарядами вимагають більшої паузи. Якщо салют не спрацював відразу, це означає, що до нього не можна наближатися, адже він може вибухнути із запізненням.

Використану піротехніку треба залити водою на 2-3 години. Тільки після цього її можна безпечно утилізувати.

Раніше Українські Новини писали про те, де Київрада заборонила феєрверки та проведення масових заходів на новорічні свята в Києві.