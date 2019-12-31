підписатися на розсилку
23.9 25
26.5 27.9
˟
  • Новини
  • Життя
  • Свята без переїдання: які принципи допоможуть зберегти здоров'я
31 грудня 2019, вівторок, 07:00 5 Інфографіка
Життя 2019-12-31T07:00:03+02:00
Українські Новини
Свята без переїдання: які принципи допоможуть зберегти здоров'я

Свята без переїдання: які принципи допоможуть зберегти здоров'я

Олена Проценко
ЦГЗ, Новорічні свята, Новий рік, Новий рік-2020, Переїдання
Новорічний стіл. Фото: forumdaily.com
Новорічний стіл. Фото: forumdaily.com

В період новорічних свят дуже складно не переїсти, не дивлячись навіть на те, що "Олів'є" і "Шуба" дорожчають. Але часто переїдання дуже погано позначається на роботі організму. Насамперед страждають печінка і серце. Також порушується обмін речовин.

Центр громадського здоров'я України в Facebook склав список порад, які допоможуть запобігти цієї проблеми. Для того, щоб свята пройшли без шкоди для вашого здоров'я потрібно:

  1. Використовувати принцип "Тарілки здорового харчування". Овочі і фрукти повинні становити 1/2 тарілки. Картопля не повинна заповнювати половину обсягу "Тарілки здорового харчування" через високий вмісту крохмалю.
  2. Віддавати перевагу цільнозерновим продуктам - 1/6 тарілки. Це цілісні і необроблені зернові культури: ячмінь, пшениця, вівсянка, гречка, неочищений рис, а також страви, приготовані з них.
  3. 1/4 тарілки повинні наповнювати білкові продукти. Риба, курка, квасоля, горіхи - це здорові та різноманітні джерела білка. Їх можна додавати в салат, і вони добре поєднуються з овочами.
  4. Для приготування та заправки страв вибирайте в помірній кількості рослинні олії: оливкова, рапсова, кукурудзяна, соняшникова, арахісова та інші. Уникайте частково гідрогенізованих масел, що містять шкідливі трансжири. Пам'ятайте: менший відсоток жирності не завжди означає користь.
  5. Відмовтеся від промислово виготовлених соусів: кетчупів, майонезів та інших. Замініть їх лимонним соком, олією, сметаною або йогуртом. Намагайтеся споживати менше ковбас та інших промислово виготовлених м'ясних виробів, що містять багато солі та інших додатків. Замініть їх запеченим м'ясом.
  6. Впродовж усього прийому їжі пийте більше води і намагайтеся відмовитися від солодких напоїв. Безпечної частки алкоголю не буває. Якщо під час свят ви все ж хочете його спробувати, то віддавайте перевагу невеликій кількості натурального червоного вина. Воно містить корисні для судин флавоноїди.

Фото: Facebook/Центр громадського здоров'я УкраїниШість правил правильного застілля. Фото: Facebook/Центр громадського здоров'я України

Як повідомляли Українські Новини, Уляна Супрун порадила, як збалансувати харчування для профилактии серцево-судинних захворювань.

Більше новин про: ЦГЗ Новорічні свята Новий рік Новий рік-2020 Переїдання

Новини
"Нафтогаз" і "Газпром" підписали 5-річний контракт на транзит газу 23:38 Доповнено
Передача "екс-беркутівців" РФ ускладнить розгляд справ Майдану, - ООН 21:55
Зеленський запросив Богдана зустрічати Новий рік в Гуту, але той надав перевагу Швейцарії 21:30
Українці на свята викидають їжі на 470 млн гривень 21:15
Опубліковано графік останніх відправлень транспорту від кінцевих зупинок на Новий рік 21:00
більше новин
Дорогу Станиця Луганська - Сєвєродонецьк відремонтують повністю у 2020 році, - радник прем'єр-міністра Голик 11:33
Передача "екс-беркутівців" РФ ускладнить розгляд справ Майдану, - ООН 21:55
Мін'юст заблокував рейдерську атаку на "Київметробуд", скасувавши зміну гендиректора компанії 10:25
Після обміну полоненими Росія висунула нові вимоги до України 10:45
"ДНР" і "ЛНР" доставили полонених до місця обміну, - росЗМІ 10:49
більше новин
"Слуги народу" хочуть передати Нацраді з телебачення регулювання усіх ЗМІ 16:05
Серед звільнених з полону українців 4 військових спецназу 12:33
Рятувальники попередили про ожеледицю по всій Україні 10:21
Після обміну полоненими Росія висунула нові вимоги до України 10:45
Україна заплатила занадто високу ціну в обміні полоненими з РФ, - der Spiegel 19:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok