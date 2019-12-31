Свята без переїдання: які принципи допоможуть зберегти здоров'я

В період новорічних свят дуже складно не переїсти, не дивлячись навіть на те, що "Олів'є" і "Шуба" дорожчають. Але часто переїдання дуже погано позначається на роботі організму. Насамперед страждають печінка і серце. Також порушується обмін речовин.

Центр громадського здоров'я України в Facebook склав список порад, які допоможуть запобігти цієї проблеми. Для того, щоб свята пройшли без шкоди для вашого здоров'я потрібно:

Використовувати принцип "Тарілки здорового харчування". Овочі і фрукти повинні становити 1/2 тарілки. Картопля не повинна заповнювати половину обсягу "Тарілки здорового харчування" через високий вмісту крохмалю. Віддавати перевагу цільнозерновим продуктам - 1/6 тарілки. Це цілісні і необроблені зернові культури: ячмінь, пшениця, вівсянка, гречка, неочищений рис, а також страви, приготовані з них. 1/4 тарілки повинні наповнювати білкові продукти. Риба, курка, квасоля, горіхи - це здорові та різноманітні джерела білка. Їх можна додавати в салат, і вони добре поєднуються з овочами. Для приготування та заправки страв вибирайте в помірній кількості рослинні олії: оливкова, рапсова, кукурудзяна, соняшникова, арахісова та інші. Уникайте частково гідрогенізованих масел, що містять шкідливі трансжири. Пам'ятайте: менший відсоток жирності не завжди означає користь. Відмовтеся від промислово виготовлених соусів: кетчупів, майонезів та інших. Замініть їх лимонним соком, олією, сметаною або йогуртом. Намагайтеся споживати менше ковбас та інших промислово виготовлених м'ясних виробів, що містять багато солі та інших додатків. Замініть їх запеченим м'ясом. Впродовж усього прийому їжі пийте більше води і намагайтеся відмовитися від солодких напоїв. Безпечної частки алкоголю не буває. Якщо під час свят ви все ж хочете його спробувати, то віддавайте перевагу невеликій кількості натурального червоного вина. Воно містить корисні для судин флавоноїди.

Шість правил правильного застілля. Фото: Facebook/Центр громадського здоров'я України

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