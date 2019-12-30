НБУ оприлюднив графік перевірок банків в 2020

Національний банк у 2020 році запланував проведення інспекційних перевірок 45 банках.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

План інспекційних перевірок було складено на основі ризик-орієнтованого підходу.

Ризик-орієнтований підхід враховує належність банку до певної категорії з урахуванням його розміру в банківській системі, характеру та складності операцій, рівня ризиків, притаманних його діяльності, а також на підставі визначеної загальної оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

В 2020 році Національний банк також продовжить проводити позапланові перевірки, необхідність яких буде визначатися на підставі наглядових дій в рамках системи раннього реагування.

В перелік фінансових установ, в яких пройдуть в 2020 році планові інспекційні перевірки, увійшли 45 банків.

В I кварталі: Укргазбанк, "Акордбанк", банк "Січ", КІБ, РВС Банк, банк "Український капітал", Айбокс Банк, Полікомбанк, Европромбанк і БТА Банк.

У II кварталі: банк "Львів", Піреус Банк МКБ, ПІН Банк, "Форвард", Місто Банк, СЕБ Корпоративний банк, КредитВест Банк, Укрбудінвестбанк, Банк ¾ "Земельний капітал", "Розрахунковий Центр", банк "Фамільний", "Траст-Капітал" і Альпарі Банк.

В III кварталі: Приватбанк, Альфа-банк, "Схід", МТБ Банк, банк "Аркада", "Кліринговий Дім", Кристаллбанк, АП Банк, МетаБанк, АСВІО Банк "Кредит Дніпро", Юнекс Банк, ОКСІ Банк і банк "Портал".

В IV кварталі: ОТП Банк, Мегабанк, Альтбанк, БІС Банк, МІБ, Полтава-банк Радабанк.

В той же час з 1 липня 2020 в рамках проекту "спліт" Національний банк почне виїзні перевірки небанківських фінустанов у відповідності з графіком, затвердженим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Всього за 2019 департамент виїзних перевірок банків НБУ здійснив 50 планових і 12 позапланових перевірок банків.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.