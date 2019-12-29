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29 грудня 2019, неділя, 20:45 3
Політика 2019-12-29T21:00:02+02:00
Українські Новини
Борт зі звільненими з полону українцями вилетів з Чугуєва в аеропорт "Бориспіль"

Борт зі звільненими з полону українцями вилетів з Чугуєва в аеропорт "Бориспіль"

Надежда Комендантова
Обмін полоненими, аеропорт
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента

Літак зі 76 звільненими з полону українцями відбув з Чугуєва (Харківська область) в міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область).

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Борт з 76-ю звільненими українцями вилітає з військового аеродрому Чугуєва. Курс на Бориспіль, де їх буде зустрічати Президент України", - йдеться в повідомленні.

В аеропорту їх чекають родичі і понад 60 представників ЗМІ.

Обмін полоненими. Фото: Офіс ПрезидентаОбмін полоненими. Фото: Офіс Президента

Як повідомляли Українські Новини, раніше Офіс Президента повідомив, що в неділю, 29 грудня, внаслідок обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.

 

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