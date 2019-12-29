підписатися на розсилку
23.9 25
26.5 27.9
˟
29 грудня 2019, неділя, 19:35 7
Транспорт 2019-12-29T20:45:01+02:00
Українські Новини
Італійській авіакомпанії, яка літає в Україну, припинили ліцензію

Італійській авіакомпанії, яка літає в Україну, припинили ліцензію

Ярина Вацяк
авіакомпанія, Лоукостер, ліцензія, Ernest Airlines
Ernest Airlines Фото: Ernest Airlines / Facebook
Ernest Airlines Фото: Ernest Airlines / Facebook

Управління цивільної авіації Італії (ENAC) призупинив ліцензію на перевезення пасажирів авіакомпанією Ernest Airlines (Італія), яка здійснює низку рейсів в Україну, з 13 січня 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні ENAC, передають Українські Новини.

"Управління цивільної авіації повідомляє, що воно наказало припинити дію ліцензії на перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом перевізнику Ernest SpA", - сказано в ньому.

Наголошується, що перевізник більше не зможе оформляти квитки на перевезення, однак ліцензія залишається чинною до 13 січня з урахуванням поточних свят, а також українського Нового року і 7 січня.

ENAC підкреслило, що немає невідкладних критичних проблем, які ставлять під загрозу безпеку перельотів, що здійснюються авіакомпанією до 13 січня.

При цьому не вказується причина призупинення ліцензії.

Міра була прийнята ENAC на підставі положень Регламенту ЄС №1008 від 2008 року.

Згідно з повідомленням, якщо перевізник надасть елементи гарантії та відповідний орган позитивно оцінить ці елементи, міра припинення може бути скасована.

Як повідомляли Українські Новини, раніше лоукостер Ernest Airlines припинить польоти в Україну за трьома маршрутами.

З 18 квітня Ernest Airlines (Італія) вирішила відкрити рейси з Одеси до Риму (аеропорт "Фьюмічіно", Італія).

Більше новин про: авіакомпанія Лоукостер ліцензія Ernest Airlines

Новини
На наступній зустрічі "нормандської четвірки" Україна продовжить наполягати на обміні "всіх на всіх", - Пристайко 20:46
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента
Борт зі звільненими з полону українцями вилетів з Чугуєва в аеропорт "Бориспіль" 20:45
ЄС вітає обмін полоненими, але винних у розстрілі Євромайдану треба судити 20:17
Італійській авіакомпанії, яка літає в Україну, припинили ліцензію 19:35
Тут все, а там нічого: чоловік пояснив, чому відмовився їхати в ОРДЛО в рамках обміну 19:12
більше новин
Заступник міністра Оніщук блокує розгляд рейдерського захоплення "Київметробуду" Микитасем, - журналіст 21:04
Призначення молодих прем'єр-міністрів стає світовим трендом, - експерт 14:06
Рішення уряду про зниження тарифів позитивно вплине на рейтинг Зеленського, – соціолог Боровський 14:16
Нардеп Херсонщини закликав всі міста України приєднуватися до зниження тарифів 17:09
Оперативна реакція глави Мін'юсту Малюськи завадила рейдерам "віджати" "Київметробуд" 17:18
більше новин
"Слуги народу" хочуть передати Нацраді з телебачення регулювання усіх ЗМІ 16:05
Прогрес є, угоди немає: Коболєв розповів про переговори з "Газпромом" 08:19
Валерій Макеєв: коли приймуть новий закон "Про медіа"? До 31 грудня 19-го року, чи "приурочать" до 16 січня року прийдешнього? 13:47
Пожежа в готелі. Фото: ДСНС
В Білій Церкві сталася пожежа в готелі 14:20
У 2019 "Фармак" зберіг частку на ринку ліків в 6% 22:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok