Італійській авіакомпанії, яка літає в Україну, припинили ліцензію

Управління цивільної авіації Італії (ENAC) призупинив ліцензію на перевезення пасажирів авіакомпанією Ernest Airlines (Італія), яка здійснює низку рейсів в Україну, з 13 січня 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні ENAC, передають Українські Новини.

"Управління цивільної авіації повідомляє, що воно наказало припинити дію ліцензії на перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом перевізнику Ernest SpA", - сказано в ньому.

Наголошується, що перевізник більше не зможе оформляти квитки на перевезення, однак ліцензія залишається чинною до 13 січня з урахуванням поточних свят, а також українського Нового року і 7 січня.

ENAC підкреслило, що немає невідкладних критичних проблем, які ставлять під загрозу безпеку перельотів, що здійснюються авіакомпанією до 13 січня.

При цьому не вказується причина призупинення ліцензії.

Міра була прийнята ENAC на підставі положень Регламенту ЄС №1008 від 2008 року.

Згідно з повідомленням, якщо перевізник надасть елементи гарантії та відповідний орган позитивно оцінить ці елементи, міра припинення може бути скасована.

Як повідомляли Українські Новини, раніше лоукостер Ernest Airlines припинить польоти в Україну за трьома маршрутами.

З 18 квітня Ernest Airlines (Італія) вирішила відкрити рейси з Одеси до Риму (аеропорт "Фьюмічіно", Італія).