Ожеледиця та снігопади з туманом: рятувальники попередили про небезпеку на дорогах України

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про ожеледицю на дорогах України.

Так, з посиланням на Укргідрометцентр ДСНС повідомила, що 29 грудня на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

"29-30 грудня в Києві на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)".

У той же час, Укргідрометцентр повідомляє, що 29 грудня в Україні, крім більшості східних областей та Приазов'я, вночі помірний (на Прикарпатті значний) сніг, вдень невеликий сніг, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській з дощем, місцями налипання мокрого снігу.

На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Вітер північний і північно-східний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, вдень у південній частині, Донецькій, Дніпропетровській областях 1-5° тепла; на високогір'ї Карпат протягом доби 7-11° морозу.

Раніше синоптики дали прогноз погоди до Нового року.