У Слов'янську після прийому в стоматолога померла 6-річна дитина

У Слов'янську Донецької області розслідують смерть 6-річної дівчинки, яка напередодні була на прийомі у стоматолога.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Відомо, що 27 грудня ввечері дівчинка потрапила в реанімацію міста Слов'янськ із гострою серцевою недостатністю і анафілактичною шоковою реакцією.

Незважаючи на зусилля лікарів, через кілька годин дівчинка померла. За попередньою інформацією, алергічна реакція у дитини почалася після лікування у стоматолога.

Правоохоронцями було порушено кримінальну справу. Проводиться розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків працівниками стоматологічної лікарні м. Слов'янськ, що призвело до смерті 6-річної дитини.



Як повідомляли Українські Новини, у Києві під час прийому у лікаря-стоматолога померла жінка.

Раніше в Києві 4-х річна дівчинка потрапила у лікарню через хімічні опіки від іграшки слайм. Слайм — це желеподібна субстанція з приємним запахом і привабливим кольором, в її складі є борна кислота.