підписатися на розсилку
23.75 24.3
26.3 27.2
˟
  • Новини
  • Події
  • У Слов'янську після прийому в стоматолога померла 6-річна дитина
28 грудня 2019, субота, 23:46 6
Події 2019-12-29T00:15:01+02:00
Українські Новини
У Слов'янську після прийому в стоматолога померла 6-річна дитина

У Слов'янську після прийому в стоматолога померла 6-річна дитина

Валерия Драгомирова
Слов'янськ, Стоматолог, смерть дитини
Стоматолог. Фото: pixabay
Стоматолог. Фото: pixabay

У Слов'янську Донецької області розслідують смерть 6-річної дівчинки, яка напередодні була на прийомі у стоматолога.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Відомо, що 27 грудня ввечері дівчинка потрапила в реанімацію міста Слов'янськ із гострою серцевою недостатністю і анафілактичною шоковою реакцією.

Незважаючи на зусилля лікарів, через кілька годин дівчинка померла. За попередньою інформацією, алергічна реакція у дитини почалася після лікування у стоматолога.

Правоохоронцями було порушено кримінальну справу. Проводиться розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків працівниками стоматологічної лікарні м. Слов'янськ, що призвело до смерті 6-річної дитини.


Як повідомляли Українські Новини, у Києві під час прийому у лікаря-стоматолога померла жінка.

Раніше в Києві 4-х річна дівчинка потрапила у лікарню через хімічні опіки від іграшки слайм. Слайм — це желеподібна субстанція з приємним запахом і привабливим кольором, в її складі є борна кислота.

Більше новин про: Слов'янськ Стоматолог смерть дитини

Новини
У Слов'янську після прийому в стоматолога померла 6-річна дитина 23:46
Бразилець, який воював на боці "ДНР", включений в список на обмін полоненими, - ЗМІ 22:51
Апеляційний суд звільнив підозрюваних у розстрілі активістів євромайдан 5 екс-беркутівців під особисте зобов'язання 22:30
Журналістів не допустять до обміну полонених на Донбасі 22:22
Суд призначив нападнику на журналіста Шарія домашній арешт 21:54
більше новин
Побутовим споживачам, які проживають в радіусі 30 км від АЕС, хочуть скасувати знижений тариф на електроенергію 12:40
Україна нарощує імпорт електроенергії з Білорусі, ігноруючи протести Литви, - Москаль 12:11
Україна і Польща рекомендують розширити санкційний список, – експерт 11:43
Заступник міністра Оніщук блокує розгляд рейдерського захоплення "Київметробуду" Микитасем, - журналіст 21:04
Молоді прем'єр-міністри - це вже загальноєвропейський тренд в політиці, - Кутуєв 10:59
більше новин
Україна нарощує імпорт електроенергії з Білорусі, ігноруючи протести Литви, - Москаль 12:11
У багатьох українських соках склад не збігається з даними на етикетці: перелік 20:12
Долар на міжбанку стрімко дорожчає другий день поспіль 17:06
Побутовим споживачам, які проживають в радіусі 30 км від АЕС, хочуть скасувати знижений тариф на електроенергію 12:40
Генпрокуратура повернула ДБР повідомлення про підозру Федині і Звіробій за фактом можливих погроз Зеленському 11:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok