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28 грудня 2019, субота, 13:40 8
Суспільство 2019-12-28T13:40:08+02:00
Українські Новини
Київ відкрив рух по Шулявському мосту

Київ відкрив рух по Шулявському мосту

Елизавета Драбкина
Шулявський міст, Шулявський шляхопровід, Віталій Кличко
Демонтаж Шулявського мосту. Скріншот відео facebook.com/Валерий Савицький
Демонтаж Шулявського мосту. Скріншот відео facebook.com/Валерий Савицький

Київська міська державна адміністрація (КМДА) відкрила рух по Шулявському мосту.

Про це свідчить трансляція, яку вів мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Кличко в костюмі діда Мороза проїхав по мосту на квадроциклі. "Ну що, поїхали? Шулявка їде!"- заявив мер Києва.

Після цього було відкрито рух по мосту для інших транспортних засобів. По мосту проїхали легкові автомобілі, машини поліції і швидкої допомоги, маршрутки, вантажівки.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко зазначив, що 22 грудня будівельники почали асфальтувати шляхопровід, що підрядник гарантує 10 років експлуатації покриття.

Реконструкцию Шулявського мосту почали ще 16 березня. Реконструкція Шулявського мосту обійдеться Києву в 1 млрд гривень.

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