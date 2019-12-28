Харків'яни можуть зустріти Новий Рік разом з Ярославським в його Kharkiv Palace 5*

Luxury-готель Kharkiv Palace 5*, що належить відомому бізнесменові Олександру Ярославському, анонсував яскраве новорічне свято. Сам Ярославський теж зустріне 2020-й у Харкові, як і в минулому році. Тоді Ярославський дав інтерв'ю ЗМІ разом з директором UEFA Events SA Мартіном Калленом та його дружиною — вони дружили ще з часів підготовки "першої столиці" до Євро-2012. Як відомо, саме в Kharkiv Palace 5* Олександр Ярославський 5 грудня відсвяткував свій 60-й день народження, на якому побували Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, Віктор Пінчук, Мартін Каллен, головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко і Мирон Маркевич, голова комітету національних збірних УАФ.

У день свого ювілею Ярославський особисто відкрив першу чергу експозиції музею Євро-2012. Одночасно в цей день Харків відзначав 10-річчя Grand Opening оновленого стадіону "Металіст", завдяки якому Харків в результаті отримав статус приймаючого міста континентальної першості з футболу. Саме тому територія навколо готелю вже з початку грудня прикрашена колосальної тематичної футбольно-новорічною святковою ілюмінацією.

Новорічну вечірку в готелі Ярославського, яка буде стилізована як Bohemian rapsody з двійниками Фредді Меркьюрі, який проведе відомий ведучий Андрій Джеджула, який сам постане перед гостями в образі зірки — соліста легендарної Queen. У розпал нічного новорічного шоу в Kharkiv Palace 5* виступить спеціальний гість вечірки Серьога. А святковий новорічний настрій гостей будуть підтримувати запальні dj-сети, відомий циганський колектив Карафетовых, а також кавер-групи Bodro, Zakohani і Manera. Родзинки новорічної ночі — два erotic-show світового рівня Feromont Show і Devine, які будуть протягом ночі з'являтися на сцені.

Як відомо, Kharkiv Palace 5* — перший п'ятизірковий готель Харкова, наявність якого було обов'язковою умовою проведення в місті матчів Євро-2012, тут розміщувався штаб УЄФА. Олександр Ярославський забезпечив будівництво готелю в рекордні терміни. Загальна сума інвестицій бізнесмена у підготовку Харкова до Євро-2012 перевищила $300 млн.