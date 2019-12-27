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  • Заступник міністра Оніщук блокує розгляд рейдерського захоплення "Київметробуду" Микитасем, - журналіст
27 грудня 2019, пʼятниця, 21:04 407
Політика 2019-12-27T21:18:18+02:00
Українські Новини
Заступник міністра Оніщук блокує розгляд рейдерського захоплення "Київметробуду" Микитасем, - журналіст

Заступник міністра Оніщук блокує розгляд рейдерського захоплення "Київметробуду" Микитасем, - журналіст

Ярина Вацяк

Заступник міністра юстиції Оніщук Ольга блокує розгляд рейдерського захоплення "Київметробуду" екс-главою "Укрбуду" Максимом Микитасем, який перебуває під арештом. Про це заявила журналіст Світлана Крюкова на своєму телеграм-каналі.

"Отже, за підсумком рейдерського захоплення рахунків "Київметробуду" в Мін'юсті зібралася антирейдерська комісія. Наразі вирішують, що робити з Микитасем. А ця тітка на фото – заступник міністра юстиції Оніщук хоче допомогти Микитасю, тому просить перенести засідання комісії на наступний рік", - написала Крюкова.

Вона також запідозрила Оніщук в тому, що та не задекларувала додаткові доходи за роки роботи держслужбовцям.

"Штовхніть хтось в бік міністра (Дениса Малюську, – ред.). Нехай зніме черевики і запитає у свого заступника – чому переносить, чому не внесла в декларацію додаткові доходи за роки роботи держслужбовцям і причому тут Микитась?" – обурилася журналіст.

Зазначимо, раніше Світлана Крюкова повідомила, що рейдери Микитася намагаються отримати доступ до 1,9 мільярда гривень на рахунках ПАТ "Київметробуд" через тіньового нотаріуса.

 
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