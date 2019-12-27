Рейдеры Микитася через теневого нотариуса пытаются получить доступ к 1,9 млрд гривен на счетах "Киевметростроя", – журналист

Структуры находящегося под арестом бывшего руководителя государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася пытаются получить доступ к 1,9 млрд гривен на счетах Публичного акционерного общества (ПАО) "Киевметрострой" через теневого нотариуса.

Об этом сообщила журналист Светлана Крюкова на своей странице в социальной сети Facebook.

"Разбудите кто-то киевскую и центральную власть, пожалуйста. И Кличко, пока не ушел в новогоднюю спячку. Тут скандальчик назревает. Известный спонсор #сетки Порошенко, опальный застройщик Микитась вчера втупую через черных нотариусов поменял руководителей "Киевметрострой". И в данный момент, пока я пишу этот текст, пытается получить доступ к счету, на котором находится 1,9 млрд гривен – средства, предназначенные на строительство метро на Виноградарь", – возмутилась Крюкова.

Она призвала максимально распространить эту информацию, чтобы рейдеры не успели украсть у киевлян эти деньги.

"Просьба к киевлянам – перешлите кто-то это сообщение Кличко, прочтите вслух, на случай, если читать не умеет, и потом еще раз прочтите, ему еще 2 недели подумать надо будет. И Зеленскому – пусть позовет на ковер заместителя главы офиса Трофимова, который обласкал Микитася, и задаст ему вопрос: что у нас в стране происходит?" – предложила журналист.

Она также указала имя одного из "черных нотариусов", которые в угоду Микитасю провели незаконную операцию.

"И последний вопрос к министру юстиции, который любит в ботинках забираться на стол. Так а что там с черными нотариусами? Всех победили? А то пока вы на столе кукуете, одни и те же конторы крутят-вертят вас на елке, как им угодно. Детали по случившемуся. На случай, если в стране появится власть, имя черного нотариуса. 26.12.19 частный нотариус Обуховского районного нотариального округа Головкин Я. В. провел государственную регистрацию ПАО "Киевметрострой" по смене руководителя Кобиля Василия Петровича на Метелицу Александра Николаевича", – процитировала Светлана Крюкова.

Ранее в СМИ появлялись утверждения, что 17 декабря структуры скандального бывшего руководителя "Укрбуда" Микитася провели фиктивное собрание наблюдательного совета "Киевметростроя", где объявили себя новыми руководителям компании. Позже СМИ провели собственное расследование, где выяснили, что все аргументы и заявления рейдеров являются манипулятивными.