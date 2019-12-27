У багатьох українських соках склад не збігається з даними на етикетці: перелік

Антимонопольний комітет (АМКУ) рекомендує виробникам соків компаніям "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" (Київська область, входить в групу компаній Coca-Cola (США)), "Галичина-Трейд" (Львівська область, входить в групу компаній TBFruit), "Еко-сфера" (Київ), "Сандора" (Миколаїв, входить в компанію PepsiCo (США)) і "Перлина Запоріжжя" (Запоріжжя) усунути невідповідність фактичного складу продукції заявленому на етикетці.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.

"На жаль, іноді маркетингові ходи компаній межують з порушенням законодавства. В цьому випадку йдеться про склад соків, а точніше - про невідповідність заявленому на етикетці тому, що дійсно міститься в самому напої", - сказано в ньому.

Йдеться про низку нектарів під торговою маркою Rich ("Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед"), нектарів "Світанок" і соку з м'якоттю в суміші фруктів "смузі яблуко-вишня-банан-полуниця" Galicia ("Галичина-Трейд"), соків "Соки України", "Екосфера" і "Ранок" ( "Екосфера"), соків і нектарів Sandora і "Садочок" ( "Сандора"), соків абрикосового, вишневого і сливового з м'якоттю і цукром стерилізованих "Тома" ("Перлина Запоріжжя").

Так, АМКУ рекомендував припинити дії, що містять ознаки порушення закону про захист від недобросовісної конкуренції, шляхом приведення інформації на упаковках, в назвах, зображеннях, позначеннях у відповідність зі складом продукту.

Згідно з Єдиним держреєстром юросіб і фізосіб-підприємців, засновниками і кінцевими бенефіціарами "Еко-сфери" є Олег Гончарук і Валентина Гончарук, статутний капітал становить 9,6 млн гривень.

Кінцевим бенефіціаром ТОВ "Перлина Запоріжжя" є громадянин Німеччини Бон Даніл, засновниками - Валерій Яцола і компанія Torrington Solutions LLP (Велика Британія), статутний капітал становить 100 тис. гривень.

Зазначимо, "Кока-Кола Беверіджиз Україна" володіє заводом в Київській області з виробництва безалкогольних напоїв Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta, Sprite, соків і нектарів Rich і "Добрий", BotaniQ, холодних чаїв Nestea, енергетичних напоїв Burn і Gladiator, природної питної води BonAqua.

TBFruit об'єднує підприємство "Яблуневий дар" (входять 6 заводів: в Хмельницькій, Харківській, Львівській та Вінницькій областях), заводи TBFruit Dwikozy і TBFruit Annopol (обидва - Польща), компанії "Танк Транс Україна" і Tank Trans Polska, які займаються внутрішніми і міжнародними перевезеннями наливних вантажів автоцистернами, а також садівничий комплекс "Т.Б. Сад", який має в своєму розпорядженні 700 га садів яблуні, вишні, вирощує полуницю та малину.

З 2011 року Т.B.Fruit виробляє соки прямого віджиму під ТМ Galicia.

ТОВ "Сандора" засноване в 1996 році, в 2007 році компанії PepsiAmericas і PepsiCo (США) сконцентрували 100% компанії.

Виробничі потужності "Сандори" включають завод із переробки фруктів, овочів і виробництва соків, завод з виробництва соків (Миколаївська область), 2 заводи з переробки фруктів і овочів (Крим і Херсонська область).

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