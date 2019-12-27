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27 грудня 2019, пʼятниця, 17:12 14
Політика 2019-12-27T20:45:04+02:00
Українські Новини
Бюджетники і пенсіонери зможуть отримувати виплати на картку будь-якого банку

Бюджетники і пенсіонери зможуть отримувати виплати на картку будь-якого банку

Ольга Фандорина
Зарплатний проект, Банковская тайна

Кабінет Міністрів скасував обмеження по вибору банків для виплат бюджетникам і пенсіонерам.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Уряд зняв обмеження щодо переліку банків, через які працівники бюджетних установ можуть отримувати виплати. Тепер гроші можна буде отримувати на картку будь-якого банку, а не тільки там, де роботодавець оформив "зарплатний проект", - сказав він.

За даними Гончарука, це буде сприяти справедливої конкуренції між банками за право обслуговувати громадян, а отже, поліпшить якість банківських послуг у країні.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні поточного року Міністерство фінансів включило Акцент-банк і Агропросперис Банк в список уповноважених для виплат бюджетникам і пенсіонерам.

Уповноваженими банками за виплатами були 38 банків: Укрексімбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, УкрСиббанк, Ідея Банк, Креді Агріколь Банк, Піреус Банк МКБ, Альфа-банк (Україна), ОТП Банк, банк "Альянс", банк "Львів", Індустріалбанк, МТБ Банк, "Південний", Полтава-банк, ПУМБ, банк "Грант", Юнекс Банк, Комерційний індустріальний банк, Universal Bank, Радабанк, банк "Схід", Мотор-банк, Акордбанк, Кристаллбанк, банк "Січ", "Кліринговий Дім", Метабанк, МІБ, Правекс-банк, ТАСкомбанк і Укрбудінвестбанк, Акцентр-банк і Агропросперис Банк.

В кінці 2016 року Акцент-банк, Полікомбанк, Індустріалбанк, Марфін Банк, Полтава-банк, МетаБанк подали на Кабмін до суду з вимогою скасувати постанову №662 про відбір банків для виплат бюджетникам і пенсіонерам.

22 вересня 2016 року Кабінет Міністрів прийняв постанову №662, яким посилив відбір банків для виплат зарплат бюджетникам, пенсій та соціальних виплат.

Ряд банків, які не потрапили під нові критерії уряду, звернулися до суду з вимогою визнати незаконною постанову.

Раніше Міністерство фінансів і Нацбанк почали реалізацію системи, яка допоможе відмовитися від поняття "зарплатний проект".

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