Кабмін має намір переглянути макропоказники в 2020

Кабінет Міністрів має намір переглянути макропоказники в 2020 році.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Ми в наступному році зробимо ще один макроекономічний прогноз... Ми відкоригуємо прогноз, і на підставі скоригованого прогнозу запропонуємо Раді внести зміни до держбюджету, і в дохідну і видаткову частини", - сказав він.

При цьому він закликав не реагувати на інформаційні провокації.

"Не вірте провокаціям, що є трагедії, дефолти або катастрофи... Макроекономічна ситуація змінюється, ми знаємо як на неї реагувати і коригувати", - підсумував прем'єр.

Як повідомляли Українські Новини, 23 жовтня Кабінет Міністрів переглянув макропоказники на 2020-2022 років.

Прогноз розроблений за двома сценаріями, які враховують вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, і базуються на прогнозних розрахунках розвитку економіки України в 2020-2022 роках.

Згідно з прогнозом за базовим сценарієм (сценарій №1), в 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3,7% (попередній прогноз - 3,3%), у 2021 році - на 3,8% (зберігся), в 2022 році - на 4,1% (зберігся).

Зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 5,5% в 2020 році (раніше прогнозувалося 6%), 5,3% - в 2021 році (раніше передбачалося, що буде 5,7%) і 5,1% - в 2022 році (прогноз покращено до 5,3%).

Середня номінальна зарплата працівників на кінець 2022-го планується в 16 014 гривень, кінець 2021 року – 14 187 гривень, 2020 – 12 497 гривень.

Безробіття прогнозується на рівні 8,1% в 2020 році, 7,9% - в 2021 і 7,5% - в 2022 році.

Згідно сценарію №2, в 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 4,8%, у 2021 році - на 5,5%, в 2022 році - на 6,5%.

Зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 5,8% в 2020 році, 5% - в 2021 році, 5% - в 2022 році.