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  • Директор зі зв'язків з держорганами "Atlas Weekend" проходить у Раду від "Слуги народу" замість Венедиктової
27 грудня 2019, пʼятниця, 13:21 6
Політика 2019-12-27T13:22:54+02:00
Українські Новини
Директор зі зв'язків з держорганами "Atlas Weekend" проходить у Раду від "Слуги народу" замість Венедиктової

Директор зі зв'язків з держорганами "Atlas Weekend" проходить у Раду від "Слуги народу" замість Венедиктової

Валерия Драгомирова
Рада 9 скликання, Слуга народу, Олександр Санченко
"Слуга народу". Фото: Facebook/Слуга народу

Директор зі зв'язків з держорганами (Government relations) і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю "Atlas Weekend" Олександр Санченко проходить у Верховну Раду від партії "Слуги народу" замість новопризначеної тимчасово виконуючої обов'язки директора Держбюро розслідувань депутата Ірини Венедиктової.

Про це свідчить виборчий список партії, передають Українські Новини.

Він вказаний 137-м номером у списку партії.

Про проходження директора "Atlas Weekend" у парламент повідомила заступник голови "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

"Між тим, Олександру Санченко, приготуватися - робота в Раді вже чекає!", - написала вона.

31-річний Санченко народився в Сумах, отримав фінансову освіту в Міжнародному університеті фінансів і у сфері ділового адміністрування в Міжнародному інституті менеджменту.

Працює директором з урядових відносин та корпоративної соціальної відповідальності фестивалю "Atlas Weekend".

До цього він заснував всеукраїнський конкурс краси, кмітливості та таланту "Студміс України", був співініціатором проекту "Kyiv Free Wi-Fi" та координатором в Red Bull Ukraine.

Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Держбюро розслідувань і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора Венедиктову.

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