Директор зі зв'язків з держорганами "Atlas Weekend" проходить у Раду від "Слуги народу" замість Венедиктової

Директор зі зв'язків з держорганами (Government relations) і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю "Atlas Weekend" Олександр Санченко проходить у Верховну Раду від партії "Слуги народу" замість новопризначеної тимчасово виконуючої обов'язки директора Держбюро розслідувань депутата Ірини Венедиктової. Про це свідчить виборчий список партії, передають Українські Новини. Він вказаний 137-м номером у списку партії. Про проходження директора "Atlas Weekend" у парламент повідомила заступник голови "Слуги народу" Євгенія Кравчук. "Між тим, Олександру Санченко, приготуватися - робота в Раді вже чекає!", - написала вона. 31-річний Санченко народився в Сумах, отримав фінансову освіту в Міжнародному університеті фінансів і у сфері ділового адміністрування в Міжнародному інституті менеджменту. Працює директором з урядових відносин та корпоративної соціальної відповідальності фестивалю "Atlas Weekend". До цього він заснував всеукраїнський конкурс краси, кмітливості та таланту "Студміс України", був співініціатором проекту "Kyiv Free Wi-Fi" та координатором в Red Bull Ukraine. Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Держбюро розслідувань і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора Венедиктову.