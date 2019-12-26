"Укртелеком" підвищить тарифи на 20% з Нового року

Телекомунікаційний оператор "Укртелеком" вирішив підвищити тарифи на 20-24% з 1 січня 2020 року.

Про це Українським Новинам повідомив прес-секретар "Укртелекому" Михайло Шуранов.

"Дійсно зміни вартості пакетів будуть. В цілому було змінено граничні тарифи на місцевий фіксований зв'язок для всіх фіксованих операторів. Тариф "простий" був 67,10, а стане 73,81 гривень місяць з ПДВ. Відповідно ми змінюємо і свої пакетні пропозиції. Наприклад, пакет з 500 міжміськими хвилинами і 120 хвилинами на мережі мобільних операторів буде коштувати 117 гривень/місяць (раніше 94 гривень). В цілому це дуже конкурентна ціна на ринку голосових тарифів", - сказав він.

За його словами, зростання тарифів неминуче з економічних причин.

Також, за словами Шуранова, змінюється плата за послуги доступу до мережі Інтернет, послуги міжнародного телефонного зв'язку, додаткові та інші супутні послуги, умови акцій на послуги доступу до мережі Інтернет.

Крім того, з січня 2020 року буде змінена вартість користування послугами проводового радіомовлення, IP-телекса, надання в користування ліній, надання ліній безпосереднього зв'язку, підключення обладнання охоронної сигналізації.

Для населення максимальна абонплата за дротяний телефон без погодинної оплати місцевих дзвінків, підключений по окремій лінії, з 2020 року збільшиться з нинішніх 55,92 гривень до 61,51 гривень.

Розмір максимальної абонплати за аналогічну послугу для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців – з 61 гривні до 67,10 гривень.

Максимальна абонплата для населення за основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою без погодинної оплати місцевих дзвінків, з 1 січня 2020 року збільшиться з нинішніх 44,74 гривень до 49,21 гривень.

Максимальна абонплата за аналогічну послугу для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців – з 48,80 гривень до 53,68 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, "Укртелеком" припинить обслуговування таксофонів з лютого.

Тим часом "Укртелеком" готовий інвестувати 2,8 млрд гривень в інтернетизацію сіл.