Телекоммуникационный оператор "Укртелеком" решил с 1 февраля 2020 года прекратить обслуживание таксофонов после того, как прекратил подключать домашние радиоточки .

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Если, например, в 2017 году ежемесячно было около 900 тыс. минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году - менее 380 тыс. минут. Это в разы меньше, что вполне понятно. В связи с доступностью современных услуг (мобильная связь, коммуникаторы, мессенджеры и т.д.), услуги таксофонии потеряли социальную значимость. Сегодня сеть насчитывает около 4 800 таксофонов, практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит только около 2,5 минут разговоров", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, что вызывает сложности с эксплуатацией, при этом услуга таксофонии является убыточной.

Кроме того, в последнее время в компанию были неоднократные обращения от различных структур и организаций по размещению таксофонов на коммерческой основе, то есть с уплатой "Укртелекомом" арендной платы за их размещение.

Учитывая все это, "Укртелеком" принял решение о прекращении с 1 февраля 2020 года предоставления услуг фиксированной телефонной связи, предоставляемой с таксофонов.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 мая 2014 стали бесплатными звонки с таксофонов на местные номера. "Укртелеком" готов инвестировать 2,8 млрд гривен в интернетизацию сел.