Великий виробник алкоголю має намір почати експорт горілки в Танзанію з 2020

Одна з найбільших алкогольних компаній "Баядера Груп" має намір почати постачання горілки в Танзанію, Уганду і Еритрею на початку 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Вже на початок 2020-го заплановані поставки горілки з України в Танзанію, Уганду і Еритрею", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, восени 2019 року почалися експортні продажі "Баядера Груп" в Середній Азії та Африці, а перші поставки відбулися в Кенію і Нігерію.

На даний момент українські горілчані бренди компанії на цих територіях представлені в спеціалізованих алкогольних магазинах.

Крім того, найближчим часом "Баядера Груп" планує розширити продуктову лінійку в африканських торгових мережах українськими ігристими і тихими винами, вермутами та бренді.

Як повідомляли Українські Новини, близько 20-25% імпортного алкоголю України перебуває в "тіні".

Тим часом у Великобританії представили чорнобильську горілку.