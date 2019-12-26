Великий виробник алкоголю має намір почати експорт горілки в Танзанію з 2020

Одна з найбільших алкогольних компаній "Баядера Груп" має намір почати постачання горілки в Танзанію, Уганду і Еритрею на початку 2020 року. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини. "Вже на початок 2020-го заплановані поставки горілки з України в Танзанію, Уганду і Еритрею", - сказано в ньому. Згідно з повідомленням, восени 2019 року почалися експортні продажі "Баядера Груп" в Середній Азії та Африці, а перші поставки відбулися в Кенію і Нігерію. На даний момент українські горілчані бренди компанії на цих територіях представлені в спеціалізованих алкогольних магазинах. Крім того, найближчим часом "Баядера Груп" планує розширити продуктову лінійку в африканських торгових мережах українськими ігристими і тихими винами, вермутами та бренді. Як повідомляли Українські Новини, близько 20-25% імпортного алкоголю України перебуває в "тіні". Тим часом у Великобританії представили чорнобильську горілку.