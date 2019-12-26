Голови фракцій Ради розповіли, які страви люблять у їдальні Верховної Ради

Голови всіх депутатських груп і фракцій у Верховній Раді поділилися з журналістами, які найбільше люблять страви у парламентській їдальні, де раніше в меню депутатів з'явилися тигрові креветки.

Видання "Новое время" опублікувало повний список їхніх відповідей.

Давид Арахамія, голова фракції "Слуги народу": "Дуже люблю сирники. Навіть у непленарні тижні часто про них згадую".

Юрій Бойко, лідер фракції "Опозиційної платформи — За життя": "Улюблена страва — український борщ".

Ірина Геращенко, співголова фракції Європейської солідарності: "Сир з медом".

Юлія Тимошенко, голова фракції "Батьківщини" — прочитала запитання журналістів, але відмовилася відповідати на них.

Сергій Рахманін, голова фракції Голоси: "Кава. По-перше, тому що я її люблю. А по‑друге, часто на щось інше просто не вистачає часу".

Тарас Батенко, голова депутатської групи "За майбутнє": "насправді, останнім часом таку кількість роботи протягом пленарного тижня, що встигаю хіба перекусити бутербродом і каву. Якщо це можна вважати стравою, то, напевно, це і є вимушено улюблена".

Олег Кулініч, голова депутатської групи Довіру: "Часто замовляю в їдальні Верховної Ради холодець, іноді — просто гречку з огірками. Подобаються також печені яблука".

Нагадаємо, раніше в буфеті Верховної Ради подорожчала їжа.

Також Українські Новини опублікували розцінки на страви в їдальні Верховної Ради.