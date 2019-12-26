НАБУ прийшло з обшуками в Мінстець Бородянського

Сьогодні, 26 грудня, в Міністерство інформаційної політики, яке очолює Володимир Бородянський прийшло з обшуками НАБУ. Про це на своїй сторінці в Facebook заявляє Артем Біденко, заступник міністра інформаційної політики України та керівника апарату.

Він повідомляє, що обшуки проходять в рамках справи про тендеру, проведеного 2018 на суму 15000000 гривень на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN.

"Сьогодні в Міністерстві інформаційної політики України та ДП "Захист інформаційного простору", підпорядкованому Міністерству відбуваються обшуки НАБУ. Обшуки проходять в рамках справи про тендеру, проведеного 2018 на суму 15000000 гривень на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN. За версією слідства, переможець тендеру компанія CFC Consulting не розмістила рекламу, незважаючи на наявність актів виконаних робіт від CNN. МІП нічого приховувати, ми максимально співпрацювали і співпрацюємо зі слідством, щоб якомога швидше зафіксувати висновки", - повідомив Він.

Раніше міністр Володимир Бородянський провів презентацію своїх ініціатив з нового медійного закону. За словами міністра, очікується серйозне посилення політики щодо журналістів і ЗМІ. Аж до блокування сайтів, закриття каналів і кримінальної відповідальності за "маніпуляції".

Також Нацрада буде вирішувати, що є дезінформацією, за яку Бородянський хоче саджати журналістів у тюрму.