Депутати Дубінський і Бужанський заступилися за колегу Устенка у зв'язку з нападками на нього через "мовний закону"

Депутати Дубінський і Бужанський заступилися за колегу Устенка у зв'язку з нападками на нього через "мовний за

Народні депутати з фракції "Слуга народу" Максим Бужанський і Олександр Дубінський висловилися на підтримку їх колеги Олексія Устенка у зв'язку зі звинуваченнями на його адресу з боку окремих політиків. Дана кампанія почалася після того, як Устенко під час дискусії з нардепом від Європейської солідарності Олексієм Гончаренком в ефірі одного з телеканалів заявив, що анексію Росією Криму спровокувало скасування Верховною Радою "мовного закону" Колесніченка-Ківалова в 2014 році.

"Псевдопатріотична шелупень накинулася на мого колегу, народного депутата Олексія Устенка, який вчора в ефірі одного з каналів заявив, що скасування закону Колечніченко-Ківалова викликала збурення серед кримчан і дала Російській Федерації такий необхідний їй формальний привід для анексії Криму.

Не пишу незаконної анексії, тому що законною анексія бути не може за визначенням. Так ось, так, все одно так і було.

Що, в першу чергу, підтверджується хоча б тим фактом, що закон цей Турчинов так і не підписав. Ось йому, Турчинову, і пред'явіть претензії, замість того, щоб перебріхувати слова Устенка. Ви ж з одного, назвемо це так, з Турчиновим табору, розберіться між собою", - написав Максим Бужанський на персональній сторінці в соціальній мережі Telegram.

У свою чергу в тій же соцмережі нардеп Олександр Дубінський залишив такий допис.

"Мій колега Устенко абсолютно правильно сказав, що мовний закон і подальші крики Фаріон-Тягнибока та іншої нісенітниці стали ключовим інформаційним приводом для РФ почати розгойдування Донбасу.

Більш того, росЗМІ як ніби чекали цього закону, щоб стартувала кампанія по відторгненню Південного Сходу від України."

Як повідомляли Українські Новини, мовний закон під авторством нардепів "Партії регіонів" Сергія Ківалова та Вадима Колесніченка був прийнятий в липні 2012 року і передбачав двомовність в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%. Після Євромайдану і зміни влади Рада проголосувала за скасування цього закону, але в.о. голови Верховної Ради і в.о. Президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення.