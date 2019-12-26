підписатися на розсилку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
26 грудня 2019, четвер, 14:09 14
Верховна Рада і партії 2019-12-26T14:17:28+02:00
Українські Новини
Депутати Дубінський і Бужанський заступилися за колегу Устенка у зв'язку з нападками на нього через "мовний за

Депутати Дубінський і Бужанський заступилися за колегу Устенка у зв'язку з нападками на нього через "мовний закону"

Ірина Дорофейчук
Максим Бужанський, Олександр Дубінський

Народні депутати з фракції "Слуга народу" Максим Бужанський і Олександр Дубінський висловилися на підтримку їх колеги Олексія Устенка у зв'язку зі звинуваченнями на його адресу з боку окремих політиків. Дана кампанія почалася після того, як Устенко під час дискусії з нардепом від Європейської солідарності Олексієм Гончаренком в ефірі одного з телеканалів заявив, що анексію Росією Криму спровокувало скасування Верховною Радою "мовного закону" Колесніченка-Ківалова в 2014 році.

"Псевдопатріотична шелупень накинулася на мого колегу, народного депутата Олексія Устенка, який вчора в ефірі одного з каналів заявив, що скасування закону Колечніченко-Ківалова викликала збурення серед кримчан і дала Російській Федерації такий необхідний їй формальний привід для анексії Криму.

Не пишу незаконної анексії, тому що законною анексія бути не може за визначенням. Так ось, так, все одно так і було.

Що, в першу чергу, підтверджується хоча б тим фактом, що закон цей Турчинов так і не підписав. Ось йому, Турчинову, і пред'явіть претензії, замість того, щоб перебріхувати слова Устенка. Ви ж з одного, назвемо це так, з Турчиновим табору, розберіться між собою", - написав Максим Бужанський на персональній сторінці в соціальній мережі Telegram.

У свою чергу в тій же соцмережі нардеп Олександр Дубінський залишив такий допис.

"Мій колега Устенко абсолютно правильно сказав, що мовний закон і подальші крики Фаріон-Тягнибока та іншої нісенітниці стали ключовим інформаційним приводом для РФ почати розгойдування Донбасу.

Більш того, росЗМІ як ніби чекали цього закону, щоб стартувала  кампанія по відторгненню Південного Сходу від України."

Як повідомляли Українські Новини, мовний закон під авторством нардепів "Партії регіонів" Сергія Ківалова та Вадима Колесніченка був прийнятий в липні 2012 року і передбачав двомовність в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%. Після Євромайдану і зміни влади Рада проголосувала за скасування цього закону, але в.о. голови Верховної Ради і в.о. Президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення.

Більше новин про: Максим Бужанський Олександр Дубінський

Архів
Новини
Кабмін очікує отримання "Нафтогазом" 22 млрд гривень прибутку в 2019 14:56
Міноборони пообіцяло, що в новому році всі військові частини перейдуть на систему харчування по каталогу 14:48
Для блокування сайтів "слуги народу" мають намір ввести прискорені суди без участі ЗМІ 14:47
Швейцарський трейдер Adelon AG не планує виходити на ринок України до завершення конфлікту з Росією 14:35
НАБУ прийшло з обшуками в Мінстець Бородянського 14:26
більше новин
Бахматюк звинуватив у "замовленні" керівника президентського офісу Богдана 10:55
Глава ОДА Кучер занепокоївся долею промислових гігантів Харківщини, - ЗМІ 12:25
Кабмін Гончарука першим знизив тарифи, а "міцні господарники" не зробили цього за 5 років, - Цибулько 11:25
Керівник Української асоціації футболу Павелко марить манією переслідування, - Васильєв 12:13 Думка
Швейцарський трейдер Adelon AG не планує виходити на ринок України до завершення конфлікту з Росією 14:35
більше новин
На Донбасі бойовики застосували гранатомети, поранені два бійця ЗСУ 08:00
"Голос" не знає про гонорар Вакарчука за корпоратив в Мінську 16:00
У центрі Києва водії не пропускали швидку допомогу, довелося втрутитися поліції 21:36
Святослав Вакарчук
"Океан Ельзи" назвав комерційною діяльністю свій виступ з Вакарчуком на корпоративі в Мінську 11:32
Держава заборгувала дорожникам понад 2,7 млрд грн - Національна асоціація дорожників України 09:01 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok