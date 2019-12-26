"Слуга народу" Устенко заявив, що анексію Криму спровокувало скасування мовного закону Ківалова-Колесніченка

Анексію Росією Криму спровокувало скасування Верховною Радою "мовного закону" Колесніченка-Ківалова в 2014 році. Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко під час дискусії з нардепом від Європейської солідарності Олексієм Гончаренком в ефірі телеканалу НАШ, інформує портал strana.ua.

"Непоганою перемогою було, коли в 2014 році був прийнятий закон про мову, якщо ви вже цю тему зачепили. У 2014 році був прийнятий закон про мову, після чого були спровоковані всі ці дії в Криму, після чого Російська Федерація увійшла до Криму. Це було одним з того, з чого все почалося", - сказав Устенко.

Нагадаємо, мовний закон під авторством нардепів "Партії регіонів" Сергія Ківалова та Вадима Колесніченка був прийнятий в липні 2012 року і передбачав двомовність в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%. Після Євромайдану і зміни влади Рада проголосувала за скасування цього закону, але в.о. голови Верховної Ради і в.о. президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення.