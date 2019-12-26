підписатися на розсилку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
26 грудня 2019, четвер, 08:45 29
Верховна Рада і партії 2019-12-26T10:45:01+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" Устенко заявив, що анексію Криму спровокувало скасування мовного закону Ківалова-Колесніченка

"Слуга народу" Устенко заявив, що анексію Криму спровокувало скасування мовного закону Ківалова-Колесніченка

Тетяна Зотова
анексія Криму, Сергій Ківалов, Колесніченко Вадим, Мовний закон, Євромайдан, Олександр Турчинов, мовний з

Анексію Росією Криму спровокувало скасування Верховною Радою "мовного закону" Колесніченка-Ківалова в 2014 році. Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко під час дискусії з нардепом від Європейської солідарності Олексієм Гончаренком в ефірі телеканалу НАШ, інформує портал strana.ua.

"Непоганою перемогою було, коли в 2014 році був прийнятий закон про мову, якщо ви вже цю тему зачепили. У 2014 році був прийнятий закон про мову, після чого були спровоковані всі ці дії в Криму, після чого Російська Федерація увійшла до Криму. Це було одним з того, з чого все почалося", - сказав Устенко.

Нагадаємо, мовний закон під авторством нардепів "Партії регіонів" Сергія Ківалова та Вадима Колесніченка був прийнятий в липні 2012 року і передбачав двомовність в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%. Після Євромайдану і зміни влади Рада проголосувала за скасування цього закону, але в.о. голови Верховної Ради і в.о. президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення.

Більше новин про: анексія Криму Сергій Ківалов Колесніченко Вадим Мовний закон Євромайдан Олександр Турчинов мовний з

В окупованому Криму продають ялинки з Івано-Франкі...
Штрафи за російську мову: що передбачає мовний зак...
Суд допитає Кличка 24 грудня в якості свідка у спр...
У Раді зізналися, що проголосований парламентом на...
Архів
Новини
Бужанський вимагає від Генпрокурора негайно підписати підозри всім нападникам на журналістів в суді 10:41
Долар і євро після вихідного обвалилися до чергового мінімуму 10:15
Новий закон обмежив імпорт електроенергії з РФ, - Герус 09:49
Частина Лисичанська залишилася без опалення та води 09:19
Держава заборгувала дорожникам понад 2,7 млрд грн - Національна асоціація дорожників України 09:01 Документ
більше новин
Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%, – Гончарук 17:53
Зниженням тарифів уряд Гончарука підсилює рейтинг влади, - експерт 21:06
ДБР провело обшуки у екс-голови ЦВК по справі про зняття з виборів Куницького в інтересах Грановського 21:07
Заборона "міцних" сигарет і врегулювання електронних: Кабмін посилить боротьбу з курінням 09:40
Kyiv Smart Card. Фото: Facebook/КП
Київ переходить на е-квиток: все, що потрібно знати українцям про Kyiv Smart Card 22:34
більше новин
На Донбасі бойовики застосували гранатомети, поранені два бійця ЗСУ 08:00
"Голос" не знає про гонорар Вакарчука за корпоратив в Мінську 16:00
Святослав Вакарчук
"Океан Ельзи" назвав комерційною діяльністю свій виступ з Вакарчуком на корпоративі в Мінську 11:32
Реєстр боржників: в Мін'юсті розповіли, скільки українців вже в нього потрапили 08:50
Вчитель
Вчителі зі стажем менше 10 років отримають додаткові виплати в 2020 10:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok