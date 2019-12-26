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26 грудня 2019, четвер, 13:47 11
Президент 2019-12-26T13:49:34+02:00
Українські Новини
Петиція Зеленському про заборону "гендеру" і "сексуальної орієнтації" набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція Зеленському про заборону "гендеру" і "сексуальної орієнтації" набрала необхідні для розгляду голоси

Ольга Фандорина
Гендер, гендерна рівність, Петиція

Електронна петиція до Президента Володимиру Зеленському про заборону використання поняття "гендер" у законодавчих актах України набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Про це свідчать дані на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Не використовувати поняття "гендер", "сексуальна орієнтація", "гендерна ідентичність" в Конституції України і ніяких інших законодавчих формулюваннях", - сказано в ній.

Також, автори петиції закликають не ратифікувати Стамбульську конвенцію.

Крім цього, петицією просять зберегти непорушними норми чинної Конституції україни та Сімейного кодексу, що визначають шлюб як сімейний союз жінки та чоловіки і стверджують, що усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі.

Також, автори вимагають скасувати введену Стратегію впровадження гендерної рівності "Освіта: гендерний вимір-2021", яка, на їх думку, нехтує правом батьків впливати на виховання дітей згідно з їх світоглядними переконаннями і на освітній процес, а також вимагає припинити проведення антидискримінаційної експертизи навчальної літератури.

Офіс Президента повинен приступити до розгляду петиції протягом трьох робочих днів та оприлюднити відповідь Зеленського протягом 10 робочих робочих днів після цього.

16 січня 2018 року Кабінет Міністрів схвалив стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти "Освіта: гендерний вимір - 2021".

Як повідомляли Українські Новини, 10 грудня 2019 року дружина Президента Олена Зеленська ініціювала приєднання України до ініціативи Біарріц "Великої сімки" за гендерну рівність, звернувшись з відповідним закликом до Зеленському і Кабміну.

Раніше повідомлялося про українок на посадах генералів: в Міноборони назвали єдину проблему на шляху до рівності.

Тим часом, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зняти заборону на використання праці жінок на важких роботах.

У листопаді в Україні пройшли флешмоби, присвячені боротьбі з насильством над жінками.

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