Бужанський вимагає від Генпрокурора негайно підписати підозри всім нападникам на журналістів в суді

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Максим Бужанський вимагає від Генерального прокурора України Руслана Рябошапки оперативно відреагувати на факти нападів на представників ЗМІ, які сталися під час судового процесу над обвинуваченими у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

"Шановний Генеральний Прокурор!

Як Вам можливо відомо, в п'ятницю, маргінальний непотріб дозволив собі вчинити напад на журналістів під час засідання одного зі столичних судів.

Всі персонажі ідентифіковані, поліція порушила кримінальну справу і виписала підозри.

Їх потрібно просто підписати, негайно.

Уже десята ранку, вишукані посадки на сьогодні не заплановані, термінових справ немає.

Потрібно просто вкрасти у секретарки олівець, наслюнявіти його і поставити хрестик.

Давайте, це нескладно.

Одна паличка зверху вниз, одна зліва направо.

І все, до завтра Ви абсолютно вільні", - написав на своїй персональній сторінці в соціальній мережі Telegram нардеп Бужанський.

Як повідомляли Українські Новини, депутати Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський і Олександр Дубинський закликали Президента Володимира Зеленського та однопартійців відреагувати на напади на журналістів в суді над обвинуваченими у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Про це вони заявили в своїх соціальних мережах.