Новий закон обмежив імпорт електроенергії з РФ, - Герус

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін у закон "Про ринок електричної енергії", що забороняє імпорт електроенергії з РФ за двосторонніми договорами та на внутрисуточном ринку. Про це сообщлось н а сайте глави держави, передає Андрій Герус

Також він коротко розповів про головні зміни в законі.

зокрема, закон передбачає:

- Енергоатом буде мати право продавати на вільному ринку не менше 15% електроенергії (раніше 10%).

- у разі істотного коливання цін на ринку електричної енергії Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), має право встановлювати граничні ціни на цьому ринку "на добу вперед" з відповідним обґрунтуванням. Такі ціни встановлюються після консультацій з Антимонопольним комітетом України.

Також НКРЕКП отримує право тимчасово, до 1 квітня 2020 року, встановлювати виробникам, які здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, тариф на відпуск електричної енергії (у випадках, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України про покладення спеціальних обов'язків).

Закон встановлює заборону на продаж та / або постачання електричної енергії, що імпортується з Російської Федерації (за двосторонніми договорами та на внутришньодобовому ринку). У той же час Кабінет Міністрів України має право скасовувати заборону на визначений ним термін, щоб уникнути надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України.

Нагадаємо, що раніше компанії-трейдери, починаючи з 11 грудня, після майже тижневого перерви відновили імпорт електроенергії з Російської Федерації.