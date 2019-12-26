підписатися на розсилку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
26 грудня 2019, четвер, 09:49 6
Політика 2019-12-26T10:20:58+02:00
Українські Новини
Новий закон обмежив імпорт електроенергії з РФ, - Герус

Новий закон обмежив імпорт електроенергії з РФ, - Герус

Ольга Фандорина
Андрій Герус, Імпорт електроенергії

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін у закон "Про ринок електричної енергії", що забороняє імпорт електроенергії з РФ за двосторонніми договорами та на внутрисуточном ринку. Про це сообщлось на сайте глави держави, передає Андрій Герус.

Також він коротко розповів про головні зміни в законі.

зокрема, закон передбачає:

- Енергоатом буде мати право продавати на вільному ринку не менше 15% електроенергії (раніше 10%).

- у разі істотного коливання цін на ринку електричної енергії Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), має право встановлювати граничні ціни на цьому ринку "на добу вперед" з відповідним обґрунтуванням. Такі ціни встановлюються після консультацій з Антимонопольним комітетом України.

Також НКРЕКП отримує право тимчасово, до 1 квітня 2020 року, встановлювати виробникам, які здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, тариф на відпуск електричної енергії (у випадках, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України про покладення спеціальних обов'язків).

Закон встановлює заборону на продаж та / або постачання електричної енергії, що імпортується з Російської Федерації (за двосторонніми договорами та на внутришньодобовому ринку). У той же час Кабінет Міністрів України має право скасовувати заборону на визначений ним термін, щоб уникнути надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України.

Нагадаємо, що раніше компанії-трейдери, починаючи з 11 грудня, після майже тижневого перерви відновили імпорт електроенергії з Російської Федерації.

Більше новин про: Андрій Герус Імпорт електроенергії

Архів
Новини
Бахматюк звинуватив у "замовленні" керівника президентського офісу Богдана 10:55
Бужанський вимагає від Генпрокурора негайно підписати підозри всім нападникам на журналістів в суді 10:41
Долар і євро після вихідного обвалилися до чергового мінімуму 10:15
Новий закон обмежив імпорт електроенергії з РФ, - Герус 09:49
Частина Лисичанська залишилася без опалення та води 09:19
більше новин
Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%, – Гончарук 17:53
Зниженням тарифів уряд Гончарука підсилює рейтинг влади, - експерт 21:06
ДБР провело обшуки у екс-голови ЦВК по справі про зняття з виборів Куницького в інтересах Грановського 21:07
Заборона "міцних" сигарет і врегулювання електронних: Кабмін посилить боротьбу з курінням 09:40
Kyiv Smart Card. Фото: Facebook/КП
Київ переходить на е-квиток: все, що потрібно знати українцям про Kyiv Smart Card 22:34
більше новин
На Донбасі бойовики застосували гранатомети, поранені два бійця ЗСУ 08:00
"Голос" не знає про гонорар Вакарчука за корпоратив в Мінську 16:00
Святослав Вакарчук
"Океан Ельзи" назвав комерційною діяльністю свій виступ з Вакарчуком на корпоративі в Мінську 11:32
Реєстр боржників: в Мін'юсті розповіли, скільки українців вже в нього потрапили 08:50
Вчитель
Вчителі зі стажем менше 10 років отримають додаткові виплати в 2020 10:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok