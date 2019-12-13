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13 декабря 2019, пятница, 14:09 1358
Политика 2019-12-13T14:15:04+02:00
Українські Новини
Импорт электроэнергии из России восстановлено, - СМИ

Импорт электроэнергии из России восстановлено, - СМИ

Таня Войтюк
Электроэнергия, импорт электроэнергии, Рынок электроэнергии

Компании-трейдеры, начиная с 11 декабря, после почти недельного перерыва возобновили импорт электроэнергии из Российской Федерации. Как сообщают источники на рынке, в течение 11-13 декабря поставки выросли с 480 тыс кВт-ч (11 декабря) в 1268000 кВт-ч (13 декабря).

Импорт электроэнергии из Беларуси восстановился начиная с 7 декабря и за последнюю неделю (7-13 декабря) для осуществлялся в объеме 2,6-5,3 млн кВт-ч в сутки.

За первые тринадцать дней декабря из России было импортировано 10700000 кВт-ч, а из Беларуси - 27300000 кВт-час.

Как сообщал ExPro, импортные поставки электроэнергии из России приостановились 5 декабря а из Беларуси - 2 декабря.

18 сентября 2019 года Верховная Рада приняла поправку депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса, которой был разрешен импорт электроэнергии из России и Беларуси в ОЭС Украины на условиях двусторонних контрактов. Импорт э/э с РФ на рынок "на сутки вперед" был разрешен и до этого, но не осуществлялся. Первые коммерческие поставки электроэнергии из России в ОЭС Украины начались с начала октября 2019 года.

4 декабря 2019 года парламент внес изменения в закон "О рынке электроэнергии", которыми был запрещен импорт электроэнергии по двусторонним договорам с РФ, но была оставлена возможность импорта для сбыта электроэнергии на рынке "на сутки вперед".

Таким образом, возможность импорта э/э с РФ остается. Этим законом не ограничивался направление Беларуси, сегодня он открыт как для заключения двусторонних договоров, так и для продажи на РДН. Состоянию на 12 декабря данный закон еще не уставился в действие, он передан на подпись президенту.

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