Лукашенко заявив, що Україна спровокувала Росію на війну

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна сама дала привід для Росії агресії і початку збройного конфлікту. Про це повідомляє "Ехо Москви".

За його словами, Україна підставилася тим, що нібито "почала душити росіян" на своїй території.

"Україна в якійсь мірі підставилася. Росіян почали душити, мова там і інше - ну, питань, яких не повинно бути в Україні. Хай там як не було, я не виправдовую зараз Росію. Я не дорікаю Україну. Але як би там не було, Україна хоч і маленький, але дала привід для цього зіткнення", - сказав білоруський лідер.

Він також повідомив, що українці не змогли відповісти на його питання, як вони відстоювали Крим в 2014 році.

"Я їх запитую, ви мене не душіть, ви мені скажіть, як ви захищали Крим? Як ви його захищали? Скільки там українців загинуло за цю святу українську, як вони кажуть, землю?", - розповів Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Лукашенко заявив про готовність до перегляду підходів до інтеграції з Росією. Лукашенка в день виборів назвав умови інтеграції з Росією.