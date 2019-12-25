підписатися на розсилку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
25 грудня 2019, середа, 19:45 8
Політика 2019-12-26T00:12:54+02:00
Українські Новини
Лукашенко заявив, що Україна спровокувала Росію на війну

Лукашенко заявив, що Україна спровокувала Росію на війну

Ольга Фандорина
анексія Криму, Олександр Лукашенко, Російська агресія

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна сама дала привід для Росії агресії і початку збройного конфлікту. Про це повідомляє "Ехо Москви".

За його словами, Україна підставилася тим, що нібито "почала душити росіян" на своїй території.

"Україна в якійсь мірі підставилася. Росіян почали душити, мова там і інше - ну, питань, яких не повинно бути в Україні. Хай там як не було, я не виправдовую зараз Росію. Я не дорікаю Україну. Але як би там не було, Україна хоч і маленький, але дала привід для цього зіткнення", - сказав білоруський лідер.

Він також повідомив, що українці не змогли відповісти на його питання, як вони відстоювали Крим в 2014 році.

"Я їх запитую, ви мене не душіть, ви мені скажіть, як ви захищали Крим? Як ви його захищали? Скільки там українців загинуло за цю святу українську, як вони кажуть, землю?", - розповів Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Лукашенко заявив про готовність до перегляду підходів до інтеграції з Росією. Лукашенка в день виборів назвав умови інтеграції з Росією.

Більше новин про: анексія Криму Олександр Лукашенко Російська агресія

Архів
Новини
Харківський суд виправдав доцента, що вивчав феномен родючості по порнороликам 22:39
У Грузії 5 школярів загинули в автобусі, що зірвався зі скелі 22:15
У центрі Києва водії не пропускали швидку допомогу, довелося втрутитися поліції 21:36
ДБР провело обшуки у екс-голови ЦВК по справі про зняття з виборів Куницького в інтересах Грановського 21:07
Сильний вітер, дощі і сніг: прогноз погоди на 26 грудня 21:00
більше новин
В Одеській області у військовій частині побили жінку-військовослужбовця 18:55
Литва забороняє імпорт електроенергії з Білорусі на тлі зростання імпорту білоруської електроенергії України 10:11
Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%, – Гончарук 17:53
Зниженням тарифів уряд Гончарука підсилює рейтинг влади, - експерт 21:06
Народний депутат Ганна Бондар може піти під суд за брехню в декларації, - ЗМІ 10:08
більше новин
"Голос" не знає про гонорар Вакарчука за корпоратив в Мінську 16:00
Святослав Вакарчук
"Океан Ельзи" назвав комерційною діяльністю свій виступ з Вакарчуком на корпоративі в Мінську 11:32
На Донбасі бойовики застосували гранатомети, поранені два бійця ЗСУ 08:00
Українцям перерахують тарифи на опалення і газ: скільки доведеться платити в січні 06:20
Директором ДБР замість Труби стане "слуга народу" Ірина Венедиктова, - ЗМІ 10:18
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok