Журналістку "Країни" Юлію Корзун визнали потерпілою після погроз на суді по справі Шеремета

Сьогодні, 25 грудня, журналіста "Страны" Юлію Корзун визнали потерпілою (ст. 55 КПК України) після вчорашніх погроз на її адресу на суді у справі вбивства Павла Шеремета. Про це повідомляє "Страна".

"Мене визнали потерпілою за фактом перешкоджання журналістській діяльності, а також погроз на мою адресу. У Кучера (журналіста видання "Шарій.немає" Дмитра Кучера, якого радикали побили ногами і облили сечею Ред.) буде інша кваліфікація, так як його побили. Надали слідчому фотографії, відео та відео особистостей, які мені погрожували. А також до матеріалів справи прикріпимо скріншоти коментарів на Фейсбук під моїм вчорашнім постом, як загрози", - розповіла Юлія Корзун.

Нагадаємо, журналістка "Страны" Юлія Корзун, яка перебувала 24 грудня в Апеляційному суді Києва, де розглядалася запобіжний захід для Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета, отримала погрози і образи на свою адресу з боку групи підтримки Кузьменко.