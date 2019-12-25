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25 грудня 2019, середа, 13:06 5
Суспільство 2019-12-25T14:30:03+02:00
Українські Новини
Понад 80% українців вірять у глобальну зміну клімату

Понад 80% українців вірять у глобальну зміну клімату

Елизавета Кесельман
Клімат, соцопитування, Статистика, погіршення клумату
Циклон.Клімат.Фото: pixabay
Циклон.Клімат.Фото: pixabay

Кінець 2019 року запам'ятався багатьом масовими кліматичними страйків, які пройшли по всьому світу. Більшість громадян України стверджують, що зараз на Землі відбувається глобальна зміна клімату. Зворотної думки дотримується лише 9% опитаних. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Наголошується, що стурбованих проблемою глобальної зміни клімату українців дещо менше: 60% жителів країни ця проблема турбує, тоді як 33% респондентів вважають, що приводів для занепокоєння немає.

Інфографіка: Research & Branding GroupІнфографіка: Research & Branding Group

Зокрема, опитування проводилося в період з 7 по 18 листопада 2019 року серед 1805 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування – особисте інтерв'ю. Максимальна похибка вибірки – 2,4%.

Екологи запевняють, що глобальне потепління – це не просто слова або "заклопотаність" міжнародного співтовариства. Його наслідки помітні вже зараз.

Як повідомляли Українські Новини, 16-річна еко-активістка Грета Тунберг стала людиною року за версією журналу Time

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