Понад 80% українців вірять у глобальну зміну клімату

Кінець 2019 року запам'ятався багатьом масовими кліматичними страйків, які пройшли по всьому світу. Більшість громадян України стверджують, що зараз на Землі відбувається глобальна зміна клімату. Зворотної думки дотримується лише 9% опитаних. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Наголошується, що стурбованих проблемою глобальної зміни клімату українців дещо менше: 60% жителів країни ця проблема турбує, тоді як 33% респондентів вважають, що приводів для занепокоєння немає.

Інфографіка: Research & Branding Group

Зокрема, опитування проводилося в період з 7 по 18 листопада 2019 року серед 1805 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування – особисте інтерв'ю. Максимальна похибка вибірки – 2,4%.

Екологи запевняють, що глобальне потепління – це не просто слова або "заклопотаність" міжнародного співтовариства. Його наслідки помітні вже зараз.

Як повідомляли Українські Новини, 16-річна еко-активістка Грета Тунберг стала людиною року за версією журналу Time