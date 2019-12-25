Суддя збирав пожертви - ДБР займеться розслідуванням справи

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрити кримінальне провадження за фактом зловживань і вимагання суддею Обухівського районного суду Київської області.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Позивач звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність посадових осіб ДБР.

У заяві він вказує про вчинення суддею Обухівського районного суду Київської області кримінальних злочинів, передбачених статтями 189 (вимагання), 364 (зловживання владою або службовим становищем), 369 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

У поданій заяві зазначено те, що суддя, використовуючи службове становище, в приміщенні суду без дозволу власника державного майна шляхом самоуправства і за мовчазної підтримки інших працівників суду, почав використовувати приміщення не за цільовим призначенням.

Відзначається, що він організував в суді волонтерський пункт для збору грошей та іншого майна, нібито на потреби держави.

Також у заяві зазначено, що даний суддя, використовуючи службове становище, відкрито пропонував відвідувачам суду, тобто сторонам у справі, платити (жертвувати) гроші та інші матеріальні цінності на потреби держави.

4 грудня заява надійшла в ДБР, однак справу не було відкрито.

17 грудня Вищий антикорупційний суд задовольнив скаргу і зобов'язав ДБР внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування за вказаними фактами.

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