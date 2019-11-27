Подозревают в госизмене: суд обязал СБУ расследовать дело против руководства Нацбанка, - СМИ

Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование правонарушений со стороны главы Национального банка Украины Якова Смолия и его заместителей, а Шевченковский районный суд Киева обязал следователя ГУ СБУ внести сведения в ЕРДР об уголовном правонарушении (государственной измене) руководства Нацбанка.

Об этом сообщается в письменном ответе СБУ и суда ОО "Правовое партнерство Украины", передает "Апостроф" со ссылкой на "Стопкор".

"Нацбанк обвиняется в государственной измене, которая заключается в нанесении экономического ущерба и подрыве экономики Украины. Они в ручном режиме формировали курс гривны. Расчеты на 2019-2020 годы формируются с расчетом ставки 28, куда деваются 4 гривны с каждого доллара, к которым привязан госбюджет? В конце года мы получим прирост на 4 гривны. Очевидно, что сверхприбыли Нацбанка искусственно демонстрируют выход экономики из кризиса, и это чревато последствиями. Так кто дает указания на изменение курса доллара и формирование поддельных показателей?" - указал глава ОО Дмитрий Касьяненко.

Напомним, 7 октября ОО "Правовое партнерство Украины" обратилось с заявлением о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Представители организации обнаружили значительные различия в формировании курса, о чем и сообщили в ГУ Службы безопасности Украины.

"Согласно законодательству Украины, Национальный банк устанавливает официальный курс гривни к иностранным валютам и обнародует его. За предыдущий год сальдо внешней торговли отрицательное. При таком уровне сальдо невозможно увеличивать курс национальной валюты. Показатель сальдо свидетельствует об отсутствии валюты, при этом невозможно повышение курса национальной валюты. Кроме того, в бюджете на 2019 курс доллара США заложен на уровне 29,4 гривны за 1 доллар США. По данным Министерства финансов Украины, укрепление курса гривны приводит к недобору по таможенным платежам и "импортному" НДС, так как госбюджет сверстан с учетом курса в 29,4 грн за доллар и такое укрепление гривны только наращивает госдолги, но не дает капитальных инвестиций в экономику. Растущий дефицит бюджета Минфин вынужден финансировать путем продажи ОВГЗ. Сниженный курс доллара снижает и объем налогов, поступающих в госбюджет от импорта товаров. Внешнеэкономический баланс остается дефицитным, поскольку укрепление курса гривны приводит к тому, что украинские товары становятся менее конкурентоспособными - это ограничивает бюджетные поступления от внешнеэкономической деятельности. При таких показателях рост курса гривны возможен только в случае незаконной деятельности должностных лиц НБУ, которая наносит ущерб экономике и грозит подрывом экономической безопасности Украины. Считаем, что должностные лица НБУ вопреки государственным интересам, осуществляют укрепление национальной валюты путем сокрытия обстоятельств, фактов и данных по сделкам купли-продажи долларов США, которые заключались банками на межбанковском валютном рынке Украины с другими банками и НБУ, манипулирования данными внешнеэкономического сальдо при расчете курса гривны, что приводит к наращиванию долгов страны и наносит значительный ущерб экономике, и совершают преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК Украины. По нашему мнению, должностными лицами Национального банка Украины незаконным путем укрепляется гривна… Просим зарегистрировать это заявление и внести сведения в Единый реестр досудебных расследований, начать расследование в форме предварительного следствия в связи с совершением действий, которые имеют признаки состава преступления", - говорится в документе.

16 октября 2019 в СБУ отказались вносить сведения в ЕРДР и отметили, что "следователи ГБР осуществляют досудебное расследование преступлений, совершенных председателем НБУ, его первым заместителем и заместителем".